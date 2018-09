Ryanair schrapt vrijdag 20 tot 25 vluchten in België door staking

Het aantal Ryanair-vluchten dat vrijdag is geannuleerd omwille van de staking in verschillende Europese landen, loopt weer op richting 200. Ook in ons land worden 20 tot 25 vluchten geschrapt.

Door de staking vrijdag bij Ryanair zijn er uiteindelijk 20 tot 25 vluchten van en naar België geschrapt. Dat heeft Kenny Jacobs, de marketingdirecteur van Ryanair, donderdag gezegd in een gesprek met Belga.

Woensdag had topman Michael O’Leary tijdens een persconferentie nog gesproken van maar een handvol geannuleerde vluchten op de luchthavens van Brussel en Charleroi.

Ryanair krijgt vrijdag te maken met een staking van cabinepersoneel en piloten in verschillende landen. In totaal zijn er ongeveer 250 vluchten geschrapt op een totaal van 2.400 vluchten, dus iets meer dan 10 procent.

Kenny Jacobs herhaalde donderdag ook de oproep die zijn baas O’Leary woensdag al had gericht tot de vakbonden, namelijk dat ze “moeten onderhandelen in plaats van te staken”. “Ryanair heeft aanvaard om in België de lokale wetgeving inzake arbeidsomstandigheden, fiscaliteit en sociale zekerheid toe te passen. De bonden moeten dus naar de onderhandelingstafel komen om afspraken te maken in plaats van nog meer te staken.”

Aan vakbondszijde klonk het woensdag dat Ryanair de beloftes eerst op papier moet zetten, alvorens er onderhandeld kan worden.

De staking is een initiatief van het cabinepersoneel in België, Italië, Nederland, Spanje en Portugal. Piloten uit België, Nederland en Duitsland sloten zich bij de actie aan.