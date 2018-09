Hoe de Zweedse ‘De Ideale Wereld’ een rel tussen China en Zweden deed escaleren

De afgelopen weken zijn de spanningen tussen Zweden en China in rap tempo toegenomen. Het begon met drie Chinese toeristen die door de Zweedse politie uit een hotel werden gezet, maar de rel escaleerde toen een Zweedse satirische nieuwsshow flink wat olie op het vuur gooide.

Het spel zat op de wagen nadat een Chinese man en zijn ouders door de politie uit een hotel in Stockholm werden verwijderd. Een video van het incident werd begin deze maand gedeeld op Chinese sociale media, waarna het werd opgepikt door traditionele media in het land. Op de beelden is te zien hoe agenten het drietal het hotel uitzetten. De man roept onder meer “Dit is moord. Dit is moord” in het Engels, terwijl hij zich dramatisch laat vallen. Verder is te horen hoe zijn huilende moeder in het Chinees om hulp roept.

Het nieuws werd zo groot dat de Chinese ambassade in Zweden excuses eiste van de regering van het Scandinavische land. De ambassadeur stelde dat de acties van de agenten “de elementaire mensenrechten van Chinese burgers” schonden. Een manager van het hotel wees in de Zweedse krant Aftonbladet echter met de beschuldigende vinger naar de toeristen. Zij zouden rond middernacht zijn aangekomen en vroegen om in te checken. Los van het uur, bleken de kamers op de verkeerde dag te zijn geboekt. Vervolgens weigerde het trio te vertrekken.

Drie Chinese toeristen worden uit een hotel in Stockholm gezet door de Zweedse politie. Foto: BTV

Escalatie door Zweedse ‘De Ideale Wereld’

De situatie escaleerde toen de satirische nieuwsshow Svenska Nyheter (een soort Zweedse variant van ‘De Ideale Wereld’) op 21 september aandacht besteedde aan het incident én Chinese toeristen in het algemeen op de hak nam. Het programma toonde een video met do’s en don’ts voor Chinese toeristen in Zweden. Zo werden oosterse vakantiegangers gewaarschuwd niet hun behoefte te doen aan historische gebouwen of tijdens het eten.

Verder werden er ‘tips’ gegeven als: “Wanneer je iemand zijn hond ziet uitlaten, betekent dat niet dat hij je lunch heeft gebracht.” De voice-over vertelt verder dat Zweden gelooft in de universele rechten van de mens, “hoewel dit principe niet geldt voor Chinezen”.

Beeld uit de video van Svenska Nyheter. Foto: SVT

“Grove belediging”

Svenska Nyheter ondertitelde de video in het Mandarijn en plaatste het op Youku, een Chinese variant van YouTube. Chinese kijkers konden absoluut niet lachen met de beelden en ook Peking reageerde verbolgen: “Het is een grove belediging en een gemene aanval op China en de Chinese bevolking”, zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. “We veroordelen dit ten zeerste.”

Thomas Hall, een directeur van de Zweedse openbare omroep SVT waar Svenska Nyheter te zien is, laat aan de BBC weten dat de bedoeling van het programma was om “het nieuws te becommentariëren met satire en humor”. De video was op Youku gezet om Chinese reacties te verzamelen, “maar dat was een vergissing, aangezien ons doel en onze boodschap volledig verloren zijn gegaan”. De Zweedse omroepbaas verontschuldigt zich nog.

Wrevel door gevangengenomen Zweed

De escalatie is volgens deskundigen mogelijk een gevolg van onderliggende, oudere spanningen tussen China en Zweden. Zo werd Gui Minhai, een in China geboren Zweedse staatsburger en uitgever, in januari 2016 opgepakt op een trein van Ningbo naar Peking. Hij reisde samen met twee Zweedse diplomaten, die stelden dat ze Minhai meenamen naar een Zweedse arts. Chinese staatsmedia beschuldigde Zweden er echter van Minhai, die in Hongkong woont, uit China te smokkelen.

“Zolang Gui Minhai in China vastzit, zal dit voor grote wrevel zorgen”, zegt Viking Bohman, een analist aan het Zweedse Instituut van Internationale Aangelegenheden. “Als de roep om Minhais vrijlating groeit in Zweden en China niet toegeeft, zal hun relatie verslechteren.”