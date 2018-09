Olifant vertrappelt Duitse toeriste (49) in Zimbabwe

Een Duitse toeriste is woensdag om het leven gekomen in een natuurreservaat in Zimbabwe. De vrouw was uit haar voertuig gestapt om een kudde olifanten te fotograferen toen een van de dieren zich tegen haar keerde en haar vertrappelde.

“Toen de reizigers het natuurreservaat Mana Pools in het noorden van Zimbabwe binnenreden, zagen ze een kudde olifanten”, zegt Tinashe Farawo, woordvoerder van de nationale parken in het Afrikaanse land. “Ze beslisten te stoppen om foto’s te nemen.”

Maar op dat moment liep het helemaal mis. Een Duitse vrouw (49) was nog maar net uitgestapt toen ze werd aangevallen door een olifant. De toeriste werd vertrappeld en overleefde het niet.

De andere reizigers zagen alles gebeuren en verkeren in shock. “Het is niet duidelijk wat het dier zo getriggerd heeft”, klinkt het.

Dergelijke aanvallen zijn niet ongewoon in Zimbabwe. In het Afrikaanse land leven zo’n 84.000 olifanten. Het is al het derde dodelijke ongeval met een olifant in een jaar tijd.