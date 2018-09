LIVE. Hoorzitting van kandidaat-rechter en slachtoffer getuigen onder massale persbelangstelling voor Amerikaanse senaat

Donderdag buigt de senaatscommissie Justitie zich omstreeks 16 uur (onze tijd) over de aanstelling van rechter Brett Kavanaugh als rechter in het Hooggerechtshof. De commissie zal er naar Christine Blasey Ford (51) luisteren. De vrouw beschuldigd de kandidaatrechter ervan haar te hebben proberen aanranden op een feestje in 1982. Ze is overigens niet de enige die beschuldigingen uit aan het adres van Kavanaugh.

Openingsstatement van Professor Ford

“Ik ben hier niet omdat ik het wil, maar omdat ik denk dat het mijn burgerplicht is om u te vertellen wat Brett Kavanaugh me heeft aangedaan tijdens mijn middelbare schooljaren. Ik ben doodsbang”, stak professor Ford van wal. Ze kan zich naar eigen zeggen niet alles herinneren, maar er zijn details die “in mijn geheugen gebrand zijn, ze achtervolgen me regelmatig, zelfs nu ik volwassen ben.”

Professor Ford vertelt hoe ze als tieners op een feestje terecht was gekomen waar Kavanaugh en zijn vrienden ook waren. Toen ze naar het toilet wou gaan, werd de vrouw in slaapkamer geduwd. “Ik was ervan overtuigd dat hij me ging verkrachten. Toen ik probeerde te roepen, duwde hij zijn hand over mijn mond. Ik kon niet ademen en vreesde werkelijk dat ik zou sterven. Ik dacht dat hij me per ongeluk zou vermoorden. Beide jongens waren heel de tijd aan het lachen, ze schenen het leuk te vinden. Ik maakte enkele keren oogcontact met Mark, in de hoop dat hij me zou helpen, maar hij deed niets.”

Op een bepaald moment kan ze zich toch loswrikken, naar eigen zeggen omdat beide Brett en zijn vriend heel dronken waren. Ze vluchtte in een badkamer tot haar twee aanvallers afdropen.

Nog volgens Ford heeft ze met heel weinig mensen gesproken over haar aanranding. Ze heeft naar eigen zeggen jaren getwijfeld om naar buiten te komen met haar verhaal. De nominatie van Kavanaugh voor het Hooggerechtshof was de druppel.

“Deze maanden waren de zwaarste ooit. Ik heb alles opnieuw moeten meemaken, voor de ogen van de wereld.”

“Mijn familie en ik zijn bedreigd geweest. We hebben doodsbedreigingen en verwensingen gekregen. Mensen hebben het adres van mijn ouders op het internet gegooid. We zijn moeten verhuizen. Sinds september 16 leven we ondergedoken en worden we constant bewaakt door beveiligingsagenten.”

Vervolgens startte het verhoor door Rachell Mitchell, speciale aanklager, aangesteld door de Republikeinen. Daarna was het democratisch senator Dianne Feinstein aan de beurt. Elk commissielid krijgt vijf minuten om vragen te stellen aan professor Ford. Senator Feinstein vraagt hoe zeker ze is dat het wel degelijk Kavanaugh was die haar in de kamer duwde. Ford laat er geen twijfel over bestaan wie haar in die kamer duwde. Daarna was het terug aan de speciale aanklager.

Later meer.

Wat vooraf ging

Christine Blasey Ford, een 51-jarige professor psychologie, beschuldigt Brett Kavanaugh (53) ervan dat hij haar op een avond aangerand heeft toen ze allebei naar de middelbare school gingen. Ford was ongeveer 15, Kavanaugh ongeveer 17 jaar. Tijdens een huisfeestje zouden Kavanaugh en een vriend, die dronken waren, haar een slaapkamer hebben binnengeduwd. Kavanaugh deed de deur op slot, zette luide muziek op zodat niemand haar kon horen en begon haar te betasten.

Het tweede vermeende slachtoffer van Kavanaugh is Deborah Ramirez (53). De vrouw (53) vertelde aan The New Yorker hoe Kavanaugh haar aanrandde in het schooljaar 1983-84, toen hij als achttienjarige aan Yale University studeerde.

Julie Swetnick is de derde vrouw die Donald Trumps kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh beschuldigt van seksueel wangedrag. “Ik herinner me feestjes waar Kavanaugh aanwezig was tijdens groepsverkrachtingen”, schrijft Swetnick. “En ik was zelf ook slachtoffer van een groepsverkrachting waar hij aanwezig was.”

Wie is Brett Kavanaugh?

Kavanaugh is de kandidaat van president Donald Trump. Indien hij verkozen wordt, zetelen er in het Hooggerechtshof vijf conservatieve rechters en vier progressieve rechters. Aangezien de rechters voor het leven benoemd worden, kan Trump met zijn benoeming het Amerikaanse beleid voor de komende decennia uitstippelen.

De tijd dringt echter voor de Republikeinen, nu de tussentijdse verkiezingen van 6 november steeds dichterbij komen. En ook vandaag beschikken de Republikeinen maar over een nipte meerderheid in de Senaat.

De Democraten waren al van in het begin gekant tegen de benoeming van Kavanaugh, vanwege zijn standpunten rond bijvoorbeeld het homohuwelijk en abortus. Bovendien heeft Kavanaugh in het verleden verklaard dat een zittende president niet aangeklaagd kan worden. Dat is volgens de Democraten een van de redenen waarom president Donald Trump, tegen wie een onderzoek loopt naar mogelijke collusie met Rusland, de rechter gekozen heeft. Tot slot zijn de Democraten niet vergeten dat de Republikeinen geweigerd hebben om een kandidaat-hoogrechter van ex-president Barack Obama te benoemen in 2016, omdat het toen een verkiezingsjaar was.

Trump: “Ik sluit niet uit dat ik me nog bedenk”

De beschuldigingen tegen Kavanaugh hebben nog meer roet in het eten gestrooid. Terwijl aanvankelijk voornamelijk Democraten meer tijd vroegen om de beschuldigingen te onderzoeken, hebben ook een aanzienlijk aantal Republikeinen meer informatie gevraagd vooraleer over te gaan tot een stemming. En woensdagavond raakte bekend dat ook president Trump niet uitsluit dat hij zich bedenkt over de nominatie van Kavanaugh. Als hij meent dat Kavanaugh schuldig is aan het misbruik kan hij zijn mening herzien, zei hij in New York.