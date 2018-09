Franse vader getuigt over medische blunder van Belgische anesthesiste: “Ik had een baby maar was op slag ook mijn vrouw kwijt”

Yannick, een jonge vader uit de buurt van het Franse Pau, heeft voor het eerst getuigd over de dood van zijn vrouw na een medische blunder van een Belgische anesthesiste. De 45-jarige Helga W. gaf toe dat ze gedronken had toen ze de vrouw tijdens haar bevalling moest intuberen. De baby kwam gezond op de wereld, de mama stierf in het bevallingskwartier.

De nacht van 26 op 27 september 2014. De partner van Yannick (28) is nog niet voor direct uitgerekend. Maar haar vliezen breken en dus haasten ze zich naar het kraamziekenhuis van Orthez (bij Pau) in Frankrijk.

Ze heeft vooraf gekozen voor een pijnloze bevalling. De Belgische anesthesiste Helga W. (45) is van dienst. Ze geeft een ruggenprik en vertrekt naar huis. Ze is wel oproepbaar. Bij een vriend drinkt ze rosé en dan wodka.

De bevalling loopt minder vlot dan gehoopt. De anesthesist wordt opgeroepen voor een spoedkeizersnede.

De baby wordt gezond op de wereld gezet. “Ik kreeg hem in mijn armen. Een onvergetelijk gevoel. We hadden er zo hard naar uitgekeken. Toch drong het allemaal niet echt goed tot mij door. Omdat ik in de ruimte ernaast hoorde dat er een probleem was met mijn vrouw. Terwijl ze de baby aan het wegen waren, kreeg ik plots het vreselijke verdict. Ik had een baby, maar was mijn vrouw kwijt”, getuigt Yannick in tranen.

17 wodkaflessen

In plaats van de vrouw te intuberen in de luchtpijp, stak de anesthesiste het darmpje in de slokdarm en kreeg de vrouw daar zuurstof naar binnen in plaats van in haar longen. Met fatale afloop.

Helga W. wordt aangeklaagd voor doodslag en geeft toe dat ze die avond onder invloed was van alcohol. Ze zat een tijdje in voorhechtenis.

“Ik had die avond te veel gedronken, maar kon nog voor 70 procent perfect functioneren en mijn werk doen”, houdt ze vol.

Bij een huiszoeking, de dag na haar arrestatie, vinden speurders in haar woning maar liefst 17 lege wodkaflessen.

Het proces gaat begin volgend jaar van start. Ze riskeert zeven jaar cel. Dossier is eind juli officieel afgerond door onderzoeksrechter. Ook het ziekenhuis staat na lange debatten mee terecht.