Dokter tegen Martin Heylen: “Als je veel champagne drinkt, zal je lang leven”

Twintig jaar geleden ging Martin Heylen, toen een Man Bijt Hond-reporter, op bezoek in Adinkerke. Hij ontmoette daar dokter Buyse die hem een wijze raad gaf. “Als je veel champagne drinkt, zal je lang leven”, klonk het.

Het is alsof er niks is veranderd. Wanneer Heylen na twintig jaar weer aan de deur staat van dokter Buyse en zijn vrouw, is het eerste wat zij vraagt: “Weet je nog wat ik je toen gegeven heb?”. En of hij het nog weet. Champagne hebben ze gedronken. En veel. Want als we dokter Buyse mogen geloven, is dat het geheim om oud te worden. Bij hem is het alleszins al gelukt, want de man zou al een stuk in de 90 moeten zijn.

Zelfde deur, 20 jaar later is elke donderdag op Eén te zien om 20.40 uur.