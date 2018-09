Van Oostendse kickbokser tot schrik van de cipiers: deze extreem gewelddadige gevangene willen ze in Hasselt niet meer bewaken

Hasselt -

Uiterst agressief en extreem gevaarlijk. Dat zijn de titels die Ruslan Dagiyev (37) krijgt. De Oostendse Tsjetsjeen is een getrainde kickbokser en een teruggekeerde Syriëstrijder. Woensdagavond sloeg hij in de Hasseltse gevangenis vijf cipiers in elkaar. Omdat de Hasseltse cipiers staken tegen zijn terugkeer, moet Justitie nu een nieuwe gevangenis voor hem zoeken. Volgens zijn advocaat heeft de man psychische hulp nodig.