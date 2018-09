Slecht nieuws voor Tielemans: fit maar toch niet in selectie van Monaco

Youri Tielemans zal vrijdagavond voor Monaco niet in actie komen in de openingswedstrijd van de achtste speeldag in de Ligue 1. Monaco-coach Leonardo Jardim liet de Rode Duivel voor de verplaatsing naar Saint-Etienne buiten zijn selectie. Tielemans is nochtans fit.

De 21-jarige middenvelder stond dit seizoen in tot dusver elke officiële wedstrijd van de Monegasken in de basis. Toch was er de voorbije weken kritiek op zijn persoon. Die kritiek bereikte dinsdag haar hoogtepunt na de 0-1 nederlaag van Monaco tegen Angers. Tielemans werd in de Franse pers - net als collega-Rode Duivel Nacer Chadli - als één van de zwakke schakels beschouwd.

Naast Tielemans werd ook de Braziliaanse verdediger Jemerson, eveneens een basisspeler, uit de kern voor het duel in Saint-Etienne gelaten. Nacer Chadli is er wel bij.

Monaco, vorig seizoen vicekampioen in Frankrijk, kende een erg matige competitiestart met 6/21. De Monegasken verloren ook hun openingsduel in de Champions League, met 1-2 van Atlético Madrid.