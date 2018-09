Van aanranding tot groepsseks: het schandaal dat de VS nog jaren kan achtervolgen

Heel de VS zat donderdagmiddag voor de tv of aan een computerscherm gekluisterd om Christine Blasey Ford (51) te horen. Ford getuigde over hoe Brett Kavanaugh (53) haar als jong meisje op bed gooide en probeerde aan te randen. Diezelfde Kavanaugh wil nu opperrechter worden. “Ik ben bang en zou straks graag een koffie hebben.” Zo begon de psychologieprofessor haar getuigenis. Met brekende stem en trillende handen.

Een dronkaard die vrouwen slaat. En als ze zich verzetten, dan verkracht hij hen. Hij niet alleen, zijn vrienden mogen meedoen. Dat beeld schetsen vier vrouwen over Brett Kavanaugh, de man die door zijn vriend Donald Trump is voorgedragen als nieuwe rechter bij het Federaal Hooggerechtshof van de VS. Maar eerst moet de senaatscommissie Justitie hem doorlichten. Grondig. Want opperrechter ben je tot je dood. Tijdens die doorlichting getuigen vrouwen over seksueel misbruik door Kavanaugh.

Christine ...