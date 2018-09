Bart De Wever niet gerust op uitslag verkiezingen: “De groei van het Vlaams Belang brengt een linkse burgemeester dichterbij”

Antwerpen - “Ik ben er steeds meer van overtuigd dat het geen goed idee is om samen te werken met het Vlaams Belang.” Dat zei Antwerps burgemeester Bart De Wever donderdag tijdens zijn allereerste Facebook live op zijn persoonlijke pagina. De Wever drukte daarmee de wens de kop in van veel van zijn aanhangers, die hopen op een samenwerking tussen rechts en extreemrechts. De vrees voor een linkse coup is volgens De Wever nochtans reëel. “Het wordt spannender dan veel mensen denken.”

Tijdens een Facebook live-sessie van een kleine 20 minuten konden volgers de burgemeester enkele vragen voorleggen. Veel van zijn volgers lijken het idee van een coalitie in Antwerpen tussen N-VA en Vlaams Belang, met De Wever als burgemeester, wel genegen. De Wever moet die mensen ontgoochelen. “Ik ben er steeds fermer van overtuigd dat dit geen goed idee is”, zegt De Wever die meent dat de partij van Filip Dewinter eigenlijk gewoon niet wilt besturen. “Het zou het ergste zijn wat hen kan overkomen. Ze zorgen er ook de hele tijd voor dat dit onmogelijk is, als je ziet dat leden van de partij op de koffie gaan bij Assad, op rondreis gaan op kosten van Gouden Dageraad en zich laten fêteren door nazi’s die gewelddaden en zelfs moorden hebben gepleegd. Dan zet je je als partij buitenspel en moet je achteraf niet roepen dat je buitenspel wordt gezet.”

De Wever waarschuwt voor een versnippering op rechts, omdat een stem voor Vlaams Belang een verloren stem is die links in de kaart speelt, zo stelt hij. “De groei van het Vlaams Belang brengt een linkse burgemeester dichterbij. Die stemmen zitten in feite in de diepvries en zo heeft links het graag. Zo heeft men zich hier vele jaren lang aan de macht kunnen vastklampen.” De Wever bevestigt dat hij ook na de verkiezingen een volledige termijn als burgemeester wilt uit doen. “Maar het zal afhangen van wat de kiezer beslist. Het zal spannender worden dan veel mensen denken.”

Verzonnen verhalen

De verkiezingscampagne in Antwerpen wordt vaak de vuilste campagne genoemd, maar De Wever wilt dat nuanceren. “Vroeger ging het er soms ook ruw aan toe, maar mensen vergeten snel”, aldus De Wever. “Het is wel zo dat het online-gebeuren veel volume creëert en er meer mensen aan het debat kunnen meedoen, waardoor de campagne een ruiger karakter krijgt. Soms worden er ook dingen uit de persoonlijke levenssfeer bij gesleurd die volledig verzonnen zijn en de mainstream media staat ook meer open voor dat soort verhalen.”

Voorts kreeg De Wever ook vragen voorgelegd over migratie, het vluchtelingenvraagstuk en de rol van de islam in onze samenleving. De Wever erkent ook dat hij het door de demografische evolutie electoraal steeds moeilijker zal krijgen. “48 procent van de inwoners van Antwerpen is van vreemde origine, onder jongeren gaat het zelfs om 60 procent. Als partij die de Vlaamse identiteit uitdraagt wordt het niet evident om die groep te overtuigen, omdat de linkse partijen dat gegeven alleen al afdoen als racisme.”

Marathon op verkiezingsdag

Tot slot wilde een volger weten hoe De Wever zich zal proberen te ontspannen vlak na de zenuwslopende campagne. “Ik heb gehoord dat er op 14 oktober een marathon is op Linkeroever. Ik overweeg daar aan mee te doen om de vreselijke uurtjes tussen het stemmen en het wachten op de eerste uitslagen te doden.”