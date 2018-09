Werknemer Bpost ziet contract niet verlengd, dus slaat hij chef en collega’s in elkaar

Kortrijk - Een arbeider in het sorteercentrum van Bpost in de Ter Doenaertstraat in Marke heeft donderdag vier andere werknemers het ziekenhuis in geslagen. Dat deed hij nadat hij te horen had gekregen dat zijn interimcontract niet verlengd werd. De man is op de vlucht.

Het incident vond plaats toen een interimkracht van Bpost donderdagochtend de melding kreeg dat zijn contract niet zou worden verlengd. De man voldeed niet, ondanks een tweede kans. “Daarbij werd de normale procedure gevolgd, maar de man werd agressief, verwondde vier werknemers en ging daarna op de loop. De slachtoffers werden voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. Een van hen kon ziekenhuis al verlaten”, zegt woordvoerster van Bpost Barbara Van Speybrouck.

(lees verder onder de foto)

Werknemers van Bpost staakten eergisteren nog tegen de te hoge werkdruk en het personeelstekort. Foto: djr

Rus gaat door het lint

Volgens verschillende werknemers, die anoniem willen blijven, ging de Rus na de melding van zijn chef zwaar door het lint. Omdat de vrouw vooraf voor incidenten gevreesd had, had ze al assistentie gevraagd. Haar collega kreeg de volle laag. De Rus gooide hem tegen de grond en bleef slaan. Twee andere werknemers kwamen hulp bieden, maar ook zij werden tegen de grond gemept.

De dader zou een voormalig kickbokser zijn. Na de feiten liep hij het gebouw uit. Hij was donderdagavond nog altijd op de loop.

De vakbonden reageren furieus. Nog geen vierentwintig uur voor het incident werd gestaakt om de werkdruk in het sorteercentrum aan te klagen. “Alle sociale partners reageren geschokt”, zegt Bruno Derveaux (ACOD). “Dit kan echt niet meer. De werkdruk is te hoog en er is te weinig personeel. Er zijn interims aangeworven en er wordt amper een selectieprocedure gehouden. Dan krijg je dergelijke feiten. Als er tien jobs te begeven zijn en er melden zich drie kandidaten, dan worden die drie gewoon aangenomen. Het is trouwens niet het eerste geval van agressie. Er zijn zelfs al persoonlijke bedreigingen aan te pas gekomen.”

De woordvoerster van Bpost verkiest niet te reageren op wat de sociale partners zeggen. Ze benadrukt dat het gaat om een interimarbeider die via een uitzendkantoor aan de slag was. Met dat uitzendbureau wordt nu overlegd om te weten wat er eventueel misliep.

Vast contract na drie weken

Inmiddels belandde deze maand in de brievenbussen van Groot-Kortrijk een advertentie waarbij Bpost twintig werknemers zoekt voor de groeiende pakjesmarkt. Als postbode maak je na drie weken kans op een vast contract, zo staat er letterlijk.