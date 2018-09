Hasselt -

De politie van Limburg Regio Hoofdstad onderzoekt een verdacht overlijden in de buurt van de Voogdijstraat in Hasselt. Volgens het parket gaat het om een 56-jarige inwoner van de stad die met geweld om het leven werd gebracht. De politie heeft donderdagnamiddag enkele personen gearresteerd. Het onderzoek is nog volop aan de gang.