Peiling voorspelt duel op het scherpst van de snee tussen Tommelein en Vande Lanotte in Oostende

Oostende - De strijd om de burgemeesterssjerp in Oostende lijkt een duel op het scherpst van de snee te worden: uit een flitspeiling van de Krant van West-Vlaanderen blijkt dat de grote tenoren Johan Vande Lanotte (Stadslijst) en Bart Tommelein (Open VLD) elkaar amper ontlopen: 29 procent van de Oostendenaren wil de huidige burgemeester aan een nieuwe ambtstermijn zien beginnen, 26 procent verkiest Tommelein.

1.250 Oostendenaren kregen een lijst met de 10 verschillende lijsttrekkers voorgelegd met de vraag wie de volgende burgemeester moet worden. Johan Vande Lanotte, de huidige burgemeester, haalt met 29 procent van de stemmen net meer dan Tommelein (26%), momenteel Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie.

Na de grote twee gaapt een grote kloof: N-VA-lijsttrekker Björn Anseeuw krijgt 12 procent van de virtuele stemmen, Christian Verougstraete (Vlaams Belang) Wouter De Vriendt (Groen) elk 9 procent. CD&V-lijsttrekker Krista Claeys krijgt amper 7 procent.

De krant vroeg de correspondenten ook wie zeker niét de volgende burgemeester van Oostende mag worden. Opvallend: ook daar wint Vande Lanotte. Liefst 39 procent wil de huidige burgemeester uit het zadel wippen, zijn voornaamste tegenstrever Tommelein is slechts voor 13 procent onaanvaardbaar.

Allebei tevreden

Vande Lanotte en Tommelein reageren allebei tevreden met de uitslag van de peiling. “Ik ben blij dat ik als winnaar uit de bus kom, maar de grote vraag is voor welke partijen de kiezer nu zal stemmen. Het is ook een goed resultaat van Bart, maar de Open VLD-lijst is heel erg op hem gericht. Onze lijst is breder”, vindt Vande Lanotte. Tommelein voelt naar eigen zeggen dan weer al langer dat het een echte strijd wordt: “Opvallend is dat ik heel weinig weerstand krijg. Dat stemt me tevreden. Ik maak dus een goede kans op de sjerp.”