Dertig jaar na haar iconische milieuspeech: Margaret Thatcher, de windhaan van het klimaatdebat

“De mens is het milieu op een gevaarlijke manier aan het veranderen”, zei Thatcher in 1989. Dik tien jaar later klinkt het zo: “Het favoriete onderwerp van doemdenkers is klimaatopwarming.” Foto: ISOPIX

Een instinker voor een quiz: wie was de eerste interna­tionale politicus met macht en uitstraling die de opwarming van de ­aarde hoog op de agenda zette? Margaret Thatcher. Met een speech die na dertig jaar nog akelig vertrouwd klinkt. Een ­tweede vraag: wie was de eerste politicus met uitstraling die de sceptici van de opwarming van de aarde echt slagkracht gaf? Diezelfde Iron Lady. Ze is tegelijkertijd een (onverwacht) groen icoon én de legitimatie voor elke klimaatscepticus.

Thatcher gaat groen. Of: Thatcher vreest voor de toekomst van de planeet. Het zijn maar twee kranten­titels van de wereldpers in september 1988. Tijdens een diner op 27 september heeft de Britse premier een speech gegeven aan de ­Royal Society of London, de Britse academie voor wetenschappen. Haar echte boodschap houdt de Iron Lady tot het laatst: het milieu.

“Generaties lang zijn we ervan uitgegaan dat de bezigheden van de mens het fundamentele evenwicht van het aardse systeem en de atmosfeer stabiel zouden houden. Maar het is mogelijk dat we met al die enorme veranderingen – bevolking, landbouw en het gebruik van fossiele brandstoffen – onbewust begonnen zijn aan een grootschalig experiment met de planeet zelf. (…) Ons wordt verteld dat een opwarming van 1 graad Celsius per decennium de veerkracht van onze wereld om daarmee om te gaan, fors overtreft. Zo’n opwarming kan een versnelling van het afsmelten van het poolijs veroorzaken en een stijging met enkele meters van het zeeniveau. (…) Het is opmerkelijk dat de vijf warmste jaren in een eeuw van records, allemaal plaatsvonden in de jaren 80. Al hebben we daar misschien niet veel bewijs van gevoeld in Groot-Brittannië.”

Het cijfer van 1 graad is ondertussen voorbijgestreefd. Broeikas­gassen (ze noemt CO 2 en methaan), zure regen en het gat in de ozonlaag zijn op dat moment het jargon. De term ‘klimaatopwarming’ die het allemaal samenvat, bestaat dan nog niet. Maar haar argumentatie over de “globale hittevalstrik” en “instabiliteit van het klimaat” wordt dertig jaar later nog gebruikt. Inclusief de verwijzing naar het smeltende poolijs, de stijgende zeespiegel en zelfs de zinkende eilandjes, in haar speech de Malediven. Ook het obligate slecht-weer-grapje ontbreekt niet.

Voor bomenknuffelaars

Thatcher is van opleiding chemicus, en weet dus waarover ze spreekt als ze het over kettingreacties heeft. De conservatieve politica is ook niet de enige die zich zorgen maakt over de impact van de menselijke activiteit op het milieu. Maar het onderwerp blijft in 1988 veelal beperkt tot debatten onder academici in achterkamertjes.

Het is een zorg van de nieuwe militanten, zoals Greenpeace of Friends of the Earth. Jonathon Porritt, enkele jaren geleden nog baas van die laatste milieugroepering, dankt Thatcher nog steeds voor haar woorden. Het is voor de milieuorganisaties een dijkbreuk, de nieuwe leden stromen binnen. “Iedereen dacht dat het milieu wat was voor gekke ­bomenknuffelaars. De reactie was: Ooh, het is Mrs Thatcher die het zegt. Dan moet het serieus zijn. ­Thatcher heeft meer gedaan om groene thema’s op de agenda te zetten dan ­iemand anders de voorbije zestig jaar.”

Het doembeeld dat ze in 1988 ophangt, is zorgvuldig uitgesproken. Al sinds juni werkt ze aan het moment waarop ze de wereld wil waarschuwen. Maar het klinkt contradictorisch uit haar mond. Ze is het boegbeeld van het ongebreidelde vrijemarktdenken. Voor de economische groei moet álles wijken. Thatcher is diegene die winkelcentra laat bouwen buiten de stadscentra, alleen bereikbaar per auto. Ze bouwt ook de steenkoolcentrales uit. Ze is de premier die miljarden ponden in nieuwe wegen steekt, en het openbaar vervoer – behalve de trein – privatiseert of inkrimpt. Het milieu is daarbij niet haar eerste zorg.

Bocht van 180 graden

Binnen de Verenigde Naties broeit het debat over de opwarming van de aarde al langer. Een van Thatchers belangrijkste adviseurs is Sir Cris­pin Tickell, de Britse ambassadeur bij de VN. Hij voedt haar met dramatische cijfers: in de jaren 80 zijn er 800 miljoen mensen bijgekomen en is er 150 miljoen hectare oerbos verdwenen. ­Tickell is de man die ook de puntjes op de i zet voor de speech van Thatcher, voor die tijd uitzonderlijk onderbouwd. Economische groei is een topprioriteit, maar die kan alleen duurzaam zijn, klinkt het.

Een jaar later, in november 1989, staat de wereld met de mond open te luisteren naar de speech van de Britse premier bij de VN. “Van alle uitdagingen die de wereldgemeenschap onder ogen moet zien, is er één duidelijker dan alle andere. Zowel in hoogdringendheid als in belangrijkheid. Ik verwijs naar de bedreiging van het wereldwijde milieu”, begint Thatcher. Ze goochelt met cijfers over de groei van de wereldbevolking, de toename van de CO 2 -uitstoot en de kaalslag van het tropische regenwoud. “Wat we de wereld aan het aandoen zijn, is ongezien. Het zijn de activiteiten van de mens die het milieu van onze planeet op een drastische en gevaarlijke manier aan het veranderen zijn. (…) Mijnheer de voorzitter, het bewijs is er. Het kwaad geschied. Wat gaan wij daaraan doen?”

Thatcher bepleit een “globale handleiding” voor alle landen. Een internationaal klimaatpact avant la lettre, dus. Ze legt de basis van wat zal uitgroeien tot het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC). In 1992 wordt de Earth Summit in Rio gehouden, zonder Thatcher zou die er niet geweest zijn. Daar wordt een internationale conventie gesloten zoals Thatcher die bepleitte. Ze is er in Rio niet meer bij. Haar politieke carrière als premier eindigt in 1990.

En dan duurt het meer dan een decennium vooraleer de teruggetreden Thatcher zich nog eens uitspreekt over het klimaat. Opnieuw slaat ze iedereen met verstomming. In haar biografie Statecraft uit 2003 maakt ze een bocht van 180 graden. “We moeten ervoor zorgen dat econo­mieën kunnen groeien en zich ontwikkelen. Zonder groei kan de rijkdom niet gegenereerd worden om te kunnen betalen voor de bescherming van het milieu.” De piste van de duurzame groei is geschrapt.

Eind jaren 80 hadden de speeches van Thatcher voor een schokgolf gezorgd. Ook bij aanhangers van de vrije markt, die door zo weinig mogelijk regels beperkt mag worden. De woorden van Thatcher zijn een bedreiging voor een model dat ze zelf altijd had geïmplementeerd. Vooral conservatieve drukkingsgroepen in de VS doen de milieu­organisaties graag af als oude wijn in nieuwe zakken. Aanhangers van het internationale socialisme die wraak zoeken tegen het kapitalisme. ­Thatcher doet er in haar biografie nog een schepje bovenop. “Aan het einde van mijn carrière als premier werd ik ernstig bezorgd over de antikapitalistische argumenten die de actievoerders tegen klimaatopwarming gebruikten. (…) Het favoriete onderwerp van doemdenkers is klimaatopwarming. Duidelijk is dat er geen plan bedacht kan worden dat niet op wereldvlak geldt, het zorgt voor een schitterend excuus voor wereldwijd, supranationaal socialisme.” De temperaturen stijgen misschien, maar de voorspellingen die ze ooit zelf uitdroeg, zijn niet meer of minder dan een samenzwering.

Inspiratie voor Trump

De ene wetenschappelijke publicatie die de bevindingen van klimaatwetenschappers in twijfel trekt of tegenspreekt, volgt de andere op. De boeken die ze aanhaalt om haar ommezwaai te verklaren, zijn uitgegeven door conservatieve denktanken en economische instituten. De studies zijn betaald door bijvoorbeeld oliebedrijf ExxonMobil of de broers Koch, de steenrijke geldschieters van de Amerikaanse Republikeinse partij. “De onderwerpen zijn helder geanalyseerd en gestaafd door wetenschappers in de VS”, schrijft ze.

Een van de publicaties die ­Thatcher overstag doet gaan, is Een Simpele Engelse Gids tot Klimaatwetenschap van de Research Foundation uit 1997, opgericht door de gebroeders Koch. De conclusie van dat uitgebreide pamflet: dat het algemeen aanvaard is dat de temperatuurstijgingen door klimaatopwarming “geen gevaar vormen voor het menselijke leven”. “Mensen en een breed scala aan andere organismen leven erg comfortabel in gebieden waar de temperaturen veel extremer zijn dan deze voorspeld door de modellen van de klimaatopwarming.” Thatcher volgt hun redeneringen. De ­milieulobby is “antigroei, anti­kapitalistisch en anti-Amerikaans”, schrijft ze. Woorden die Donald Trump – een bewonderaar van de Iron Lady – inspireerden. Citaten die nog wekelijks aangevoerd worden door alt-right. Onder het motto: Als Mrs Thatcher het heeft gezegd, dan zal het wel waar zijn.