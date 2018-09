Palestijnse president Abbas: “VS hebben tweestatenoplossing in gevaar gebracht”

Volgens de Palestijnse president Mahmoud Abbas hebben de VS de verhoopte tweestatenoplossing met Israël door omstreden beslissingen in gevaar gebracht. “Het is echt ironisch dat de Amerikaanse administratie nog steeds spreekt over een deal van de eeuw. Met al haar beslissingen heeft de Amerikaanse regering alle toezeggingen die eerder door de VS zijn gedaan ongedaan gemaakt en zelfs de tweestatenoplossing in gevaar gebracht”, zei Abbas donderdag in zijn toespraak op de algemene vergadering van de VN in New York.

Na hun controversiële beslissingen over het statuut van Jeruzalem, de vermindering van de hulp aan het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) en de veiligheidskwesties hebben de VS de Palestijnen niets meer te bieden, zei Abbas. Hij riep de Amerikaanse president Donald Trump op om op zijn beslissingen terug te komen. “Ik herhaal dat we niet tegen onderhandelingen zijn en ze ook nooit hebben afgewezen en dat onze hand naar vrede uitgereikt blijft, voegde Abbas eraan toe.

De Palestijnen hadden de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël afgelopen december de betrekkingen met de VS afgebroken. Ze zien de VS niet langer als onpartijdig bemiddelaar bij het zoeken naar een definitieve vredesregeling. Hun president Donald Trump wil in de komende maanden echter een nieuw vredesplan introduceren. Hij probeert met financiële druk, de Palestijnen terug aan de onderhandelingstafel te krijgen.

Vredesbesprekingen

“Wel, we beschikken over een kwartet. De VS kunnen daar deel van uitmaken”, voegde Abbas eraan toe alluderend op het kwartet voor het Midden-Oosten, dat eerder probeerde de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen weer op gang te brengen en gevormd werd door de EU, de VN, Rusland en de VS.

“Jeruzalem is niet te koop en de rechten van de Palestijnen zijn niet onderhandelbaar”, zei de Palestijnse president aan het begin van zijn toespraak. “We willen een staat met goed gedefinieerde grenzen en dan kunnen we vreedzaam naast Israël bestaan”. Van de 193 lidstaten van de VN hebben 183 landen de staat Palestina erkend, herinnerde zich de Palestijnse president. “Ik roep alle landen van de wereld op, en ook degenen die dat nog niet hebben gedaan, om ons deze erkenning te geven”.

Groep van 77

De Palestijnse president kondigde ook aan dat “de staat Palestina is gekozen om in 2019 de groep van 77 en China voor te zitten bij de VN, wat op applaus werd onthaald. Oorspronkelijk opgericht om de economische belangen van zijn leden te bevorderen, is deze coalitie van ontwikkelingslanden, die nog steeds bekend staat als de ‘Groep van 77’ ondanks de 134 landen die het vandaag samenbrengt, een belangrijke onderhandelingsmacht geworden binnen de Verenigde Naties.

Dinsdag had Trump bij een ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn steun voor een tweestatenoplossing gesignaleerd om het conflict tussen beide partijen te kunnen beëindigen. Daarbij moet een onafhankelijke Palestijnse staat naast Israël ontstaan. Later kwam Trump op zijn woorden terug en verklaarde dat ook een gemeenschappelijke staat voor beide volkeren een aanvaardbaar plan zou zijn. Maar een tweestatenoplossing is echter “waarschijnlijker”.

Netanyahu komt donderdag na Abbas aan het woord.