België ijvert bij VN voor wereldwijd verbod op kernproeven

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft donderdag in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties geijverd voor een wereldwijd en afdwingbaar verbod op kernproeven. Het meer dan twintig jaar oude kernstopverdrag kan nog niet in werking treden omdat de Verenigde Staten, Noord-Korea en zes andere landen de tekst nog niet geratificeerd hebben.

Reynders nam in New York deel aan een ministeriële conferentie over het zogenaamde Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT). Dat verdrag uit 1996 moet kernproeven wereldwijd verbieden, maar het blijft dode letter omdat de Verenigde Staten, Noord-Korea, India, Pakistan, Israël, Iran, China en Egypte de tekst niet willen ratificeren.

België, dat het verdrag in 1999 ratificeerde, bekleedt sinds vorig jaar een internationaal mandaat om de inwerkingtreding te promoten. Op de ministeriële conferentie riep Reynders beleidsmakers en het middenveld in de betrokken landen op om te ijveren voor een snelle toetreding.

De minister drong ook aan op de deelname van Noord-Korea, het enige land dat deze eeuw nog kernproeven heeft uitgevoerd. “De recente diplomatieke vooruitgang met Noord-Korea op nucleair vlak is hoopgevend en verdient alle steun. Tegelijkertijd moet het land zijn intenties in een onherroepelijke en controleerbare internationale verplichting omzetten. De toetreding van Noord-Korea tot het Kernstopverdrag zou een cruciale stap zijn”, klinkt het.