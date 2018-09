We willen veroorzakers van vluchtmisdrijf overtuigen om naar politie te gaan, maar geven hen niet zélf aan

Als een vriend of familielid vluchtmisdrijf heeft gepleegd na een ongeval met slachtoffers, zouden we die persoon proberen te overtuigen om zich aan te geven bij de politie. Zélf de stap zetten om de veroorzaker aan te geven bij de politie, zit er dan weer niet in. Dat blijkt uit een enquête van Rondpunt, een vereniging voor verkeersslachtoffers in Vlaanderen.

Uit de bevraging van Rondpunt vzw blijkt dat 96,8 procent een vriend of familielid, die vluchtmisdrijf heeft gepleegd, zal proberen te overtuigen om zich aan te geven bij de politie. Slechts 1,3 procent van de bevraagden zou dat niet doen. Het overige percentage van de deelnemers antwoordde te laat op de vraag.

Opvallend is dat mensen een vriend of familielid ook zélf zouden aangeven bij de politie na vluchtmisdrijf, al ligt dat percentage met 54,9 procent veel lager. Maar liefst 36,4 procent zou niet naar de politie stappen om een vriend of familielid te gaan aangeven.

Slechts 7,9 procent van de bevraagden zou twijfelen om zichzelf aan te geven in het politiebureau uit schrik dat het slachtoffer dan weet wie hij of zij is. Ook als het ongeval in een beschonken toestand is veroorzaakt, lijkt het de meerderheid van de bevraagden (79,7 procent) beter om het slachtoffer meteen te helpen.

Week zonder vluchtmisdrijf

Vluchtmisdrijf komt voor bij een op de tien ongevallen met dodelijke of zwaargewonde slachtoffers. Om die problematiek onder de aandacht te brengen, houdt Rondpunt vzw elk jaar in de laatste week van september de ‘Week zonder vluchtmisdrijf’.

De hoofdfocus lag dit jaar bij het belang van ter plaatse blijven en hulp bieden. Weten wie de veroorzaker is of wat er juist gebeurd is, is voor het slachtoffer en zijn of haar familie een belangrijke stap in het verwerkingsproces.

“Uit de verhalen die slachtoffers of na(ast)bestaanden ons vertellen, blijkt duidelijk hoeveel extra leed vluchtmisdrijf hen berokkent”, zegt Paul Duré, Algemeen Coördinator bij Rondpunt. “Maar ook voor de veroorzaker en eventuele getuigen zelf is het essentieel om hun verantwoordelijkheid te kunnen opnemen en iets te kunnen betekenen voor het slachtoffer.”