Kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh slaat bijzonder zwaar terug: “Mijn familie en mijn naam zijn totaal en permanent vernietigd”

Brett Kavanaugh, de kandidaat genomineerd door president Trump als het nieuwste lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof, heeft op zijn hoorzitting voor de Amerikaanse Senaat bijzonder zwaar uitgehaald. Kavanaugh ontkent nog steeds dat hij Christine Blasey Ford in 1982 aanrandde, en beschuldigt de Democraten ervan de hele heisa te gebruiken om zijn nominatie te torpederen.

“Minder dan twee weken geleden beschuldigde dr. Ford me van een misdaad meer dan 36 jaar geleden, toen we beiden in de middelbare school zaten. Ik heb die beschuldiging meteen, categoriek, en ondubbelzinnig ontkend. Alle vier de mensen die bij die gebeurtenis aanwezig waren, waaronder een goede vriendin van dr. Ford, hebben gezegd dat ze zich er niets van herinneren. Die goede vriendin van dr. Ford heeft ook gezworen dat ze mij niet kent, en mij nooit op een feestje heeft gezien. Denk eens na over dat feit.”

“De dag na de eerste beschuldiging heb ik tegen deze commissie gezegd dat ik zo snel mogelijk een hoorzitting wilde, om mijn naam te zuiveren. Ik eiste een hoorzitting. Jammer genoeg duurde het tien dagen alvorens deze commissie een hoorzitting toestond. In die tien bijzonder lange dagen zijn, voorspelbaar, mijn familie en mijn naam totaal en permanent vernietigd door valse en vileine nieuwe beschuldigingen. Die tien dagen hebben zowel mij en mijn familie, het Hooggerechtshof, en het land zwaar beschadigd.”

“Toen deze beschuldiging voor het eerst opdook, heb ik meteen aangegeven dat ik bereid was mee te werken met eender welk onderzoek. Omdat ik wist dat eender welk onderzoek mijn naam zou zuiveren. Luister naar de mensen die ik ken. Luister naar de mensen die ik mijn hele leven heb gekend. Luister naar de mensen met wie ik ben opgegroeid, met wie ik heb gewerkt, met wie ik heb gespeeld, met wie ik heb gecoacht, met wie ik op afspraakjes ben geweest, met wie ik heb lesgegeven, met wie ik naar sportwedstrijden ben geweest, met wie ik biertjes heb gedronken. En luister naar de getuigen die zogezegd aanwezig waren bij die gebeurtenis waarvan men mij nu beschuldigt. Ik was niet op het feestje dat dr. Ford beschrijft.”

“Dit proces is een nationale schande geworden. De grondwet geeft de Senaat een belangrijke rol in de benoeming van nieuwe opperrechters, maar jullie hebben een adviserende rol vervangen door een vernietigingsmissie. Sinds mijn nominatie in juli heerst er een collectieve waanzin bij politiek links om ook maar iets te vinden om mijn nominatie tegen te houden. Kort nadat ik genomineerd werd zei de Democratische Senaatsleider dat hij alles wat hij had zou geven om mij tegen te houden. Een Democratische senator in deze commissie noemde mij kwaadaardig. Evil! Denk eens na over dat woord.” Een andere Democratische senator noemde mij “uw grootste nachtmerrie”. Nog een andere Democraat zei dat “rechter Kavanaugh het leven van miljoenen Amerikanen zal bedreigen in de komende decennia”.

“Ik begrijp dat er zoiets bestaat als de passie van het moment, maar tegen die mensen zou ik zeggen: jullie woorden hebben gevolgen. Miljoenen Amerikanen luisteren naar jullie. Mag het een verrassing heten dat mensen na zulke beweringen bereid zijn om alles te doen. Om mijn familie fysiek te bedreigen. Om dreigmails te sturen naar mijn vrouw. Om eender welke beschuldiging tegen mij of mijn vrienden te verzinnen. Om mij op te blazen en uit de weg te ruimen. Jullie hebben de wind gezaaid, ik vrees dat het hele land nog tientallen jaren de storm zal oogsten.”

“Het gedrag van enkele Democratische senatoren bij de vorige hoorzitting was schandelijk, maar het was tenminste nog een gewone ouderwetse poging om mijn nominatie te vertragen. Die poging was niet succesvol: toen ik het goed genoeg deed en het erop leek dat ik alsnog opperrechter zou worden, was een nieuwe tactiek nodig. Sommigen onder jullie lagen klaar in een hindernis: deze beschuldigingen werden weken lang geheim gehouden door een Democratische senator. Toen volgde zoals verwacht - als het al niet gepland was - een lange rij van valse pogingen om mijn reputatie te besmeuren en mijn nominatie te torpederen.”

“Belachelijke beschuldigingen: bendes, buitenechtelijke kinderen, vechtpartijen op een boot in Rhode Island: allemaal nonsens, vaak herhaald door de hijgerige en onkritische media. Dit heeft mijn familie en mijn goede naam verwoest, een goede naam die ik had opgebouwd door tientallen jaren hard werk en dienst aan mijn land.”

“Dit was allemaal een berekende en georkestreerde politieke moordpoging, vooruitgebrand door ingehouden woede over president Trump en de nederlaag bij de verkiezingen van 2016, angst over mijn juridisch palmares, en miljoenen van linkse drukkingsgroepen. Dit is een circus. De gevolgen zullen nog lang na mijn nominatie voelbaar zijn: nog decennia. Deze groteske en gecoördineerde karaktermoord zal competente en goede mensen ervan weerhouden van alle politieke overtuigingen om ons land te dienen. En zoals wij allemaal weten: je oogst wat je zaait.”

