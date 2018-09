Tomaten uit eigen kelder, vliegen naar het werk en ruiken of je ziek bent: zo ziet uw toekomst eruit

Nog een paar jaar en u vliegt met uw auto naar het werk, staan de tomaatjes onder ledlampen te groeien in de kelder en verwarmt u uw huis met water uit de diepste aardlagen. De technologiebeurs ­Supernova in Antwerpen geeft u dit weekend al een kijkje in het leven van 2020, 2030 en verder.