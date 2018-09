Uitspraken van gepeste kleuterleidster vallen niet in goede aarde: “Slechts één kant van het verhaal”

Asse - De uitspraken van een voormalige kleuterjuf van de gemeentelijke basisschool van Relegem die slachtoffer werd van pestgedrag door drie collega’s worden maar lauw gesmaakt. “Het proces is nog aan de gang, dus het is jammer dat er maar één kant van het verhaal gehoord wordt.”

Woensdag werd voor de rechtbank de zaak behandeld van een ex-kleuterjuf van de gemeentelijke basisschool van Relegem, een deelgemeente van Asse. Zij werd door drie collega’s gedurende twee jaar gepest. De feiten speelden zich af tussen 2006 en 2008, maar het slachtoffer diende pas in 2013 een klacht in. Na een onderzoek dagvaardde het arbeidsauditoraat zowel de drie kleuterjuffen als de gemeente Asse. “Mijn cliënte werd geterroriseerd en is dat nooit te boven gekomen”, aldus de advocaat van het slachtoffer, die een voorlopige schadevergoeding van 100.000 euro eist. De vrouw is sinds de feiten met vervroegd pensioen.

De andere partijen in de zaak zijn niet tevreden dat het slachtoffer met haar versie van de feiten naar buiten kwam. “Woensdag werd enkel de advocaat van het slachtoffer gehoord. Het zou redelijker zijn als alle pleidooien afgerond zijn voor er een balans wordt opgemaakt. Nu is het enkel de versie van één partij”, zegt schepen van Onderwijs Edwin Fabri (CD&V). Over de grond van de zaak wil hij geen uitspraak doen.

Slachtoffer was overgeplaatst

“De feiten speelden zich in een vorige legislatuur af. Wat ik weet was dat het slachtoffer eerst werkte in Walfergem en nadien naar Relegem overgeplaatst werd. Maar blijkbaar klikte het op beide scholen niet met de andere leerkrachten.”

Ook de gemeente moet zich als inrichtende overheid verantwoorden. “De arbeidsauditeur onderzocht de rol van de gemeente. Maar wij hebben het gesprek tussen beide partijen voldoende gestuurd en in begeleiding voorzien. Meer konden we niet doen. We wachten nu de uitspraak af om verdere actie te ondernemen in overleg met onze jurist. Ik vind het wel straf dat dit nu zo naar buiten komt.”

Elly Schoonjans, de directrice van GBS Relegem, treedt de schepen bij. “Jammer genoeg is enkel het verhaal van het slachtoffer in de pers verschenen. Het proces loopt nog en de kleuterjuffen moeten zelfs nog worden gehoord. Wij laten het gerecht zijn werk doen en wachten het vonnis af.”