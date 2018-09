Premier Michel wil eerste zitting van Veiligheidsraad in 2019 bijwonen

Premier Charles Michel heeft zich voorgenomen om deel te nemen aan de eerste zitting van de VN-Veiligheidsraad na nieuwjaar. Vanaf januari bezet ons land een zetel in het zenuwcentrum van de internationale politiek en de regeringsleider wil met zijn aanwezigheid het belang onderstrepen dat België aan zijn mandaat hecht, zo meldt zijn woordvoerder.

De datum en agenda van de eerste zitting van de Veiligheidsraad in 2019 is nog niet bekend, maar Michel heeft zich voorgenomen om die sessie bij te wonen. De premier zette donderdag in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering het Belgische engagement voor internationaal overleg en de multilaterale aanpak nogmaals in de verf.

België werd in juni door 181 van de 193 lidstaten verkozen tot één van de tien niet-permanente leden van de Veiligheidsraad. Ons land zit zo in 2019 en 2020 mee aan tafel in het hoogste gremium van de VN, dat verantwoordelijk is voor vredeshandhaving en internationale veiligheid. De vijf permanente leden, de Verenigde Staten, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk, beschikken over een vetorecht.

Het wordt de zesde keer dat België tot de selecte club behoort. De Veiligheidsraad kent een roterend voorzitterschap. België zal in februari 2020 de voorzittershamer hanteren.