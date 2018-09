Nooit eerder gebeurd: Club Brugge, Anderlecht en Standard meteen eruit in de beker

De uitschakeling van Anderlecht in de Beker van België is goed voor een primeur. Na de nederlagen van Club Brugge en Standard op woensdag is het immers de eerste keer ooit dat de drie Belgische topclubs de achtste finales van de beker niet halen.

Club Brugge ging woensdagavond met 2-0 onderuit op het veld van amateurploeg Deinze, terwijl Standard in eigen huis de broek werd afgetrokken door Knokke. De zwaarste nederlaag was evenwel voor Anderlecht, dat zich door stadsgenoot Union in het eigen Vanden Stockstadion een 0-3 aangesmeerd zag.