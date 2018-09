Coucke biedt excuses aan bij fans na zwaarste thuisnederlaag in eigen land in 12 jaar voor Anderlecht

De 0-3-rammeling die Anderlecht van Union kreeg in de Belgische beker is de zwaarste thuisnederlaag voor de club in twaalf jaar. Op Twitter biedt voorzitter Marc Coucke zijn excuses aan bij de fans. “Sorry, dit verdienen jullie niet”, klinkt het.

“We zullen er alles aan doen om het tij keren”, belooft Coucke aan zijn supporters. “Nu is het belangrijk, hoe moeilijk ook, achter onze ploeg, staf en club te blijven staan.”

Sorry supporters, dit verdienen jullie niet. We zullen er alles aan doen het tij te keren.

Nu is het belangrijk, hoe moeilijk ook, achter onze ploeg, staf en club te blijven staan — Marc Coucke (@CouckeMarc) 27 september 2018

Anderlecht beleeft woelige tijden. Na een één op twaalf in de competitie, liep het ook in de Europa League op een blamerende nederlaag bij het bescheiden Spartak Trnava. Afgelopen weekend leek het zich te herpakken met een zege tegen aartsrivaal Standard, maar de uitschakeling in de beker is een nieuw dieptepunt.