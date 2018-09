COMMENTAAR. “Het zou lang kunnen duren in Antwerpen, mogelijk tot na de verkiezingen in mei. En dat is geen goede zaak”

Politici die in Antwerpen op 14 oktober samendrommen in een feestzaal naar keuze, kunnen maar beter een reken­machientje meenemen. De kans is namelijk reëel dat, bij het voorlezen van de resul­taten, niet meteen duidelijk is welke coalities mogelijk zijn. Onze peiling bevestigt daarmee een gevoel dat bij wel meer politici leeft: de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zou op veel plekken vooral ingewikkeld ­kunnen zijn. Zeker voor Antwerpen is dat een ­serieuze trendbreuk met het verleden. Het ­gevecht om de sjerp is er doorgaans een titanenstrijd tussen twee blokken. Hoe graag burgemeester Bart De Wever (N-VA) het deze keer ook graag weer zo gezien had, het is er niet van gekomen. In Antwerpen trekken de partijen in verspreide slag­orde naar de kiezer en probeert ieder zijn graantje mee te pikken.