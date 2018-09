Belg betaalt al kwart meer voor elektriciteit dan inwoners buurlanden

Op één regeerperiode is elektriciteit in België 300 euro per jaar duurder geworden dan in onze buurlanden. Zaten we in de begindagen van Michel I nog 60 euro onder het gemiddelde, dan zitten we daar nu al 245 euro boven. En gezien het dreigende stroomtekort zal onze factuur verder oplopen. Dan maar de btw verlagen? Energieminister Marghem (MR) is voor, maar de Vlaamse meerderheidspartijen staan niet te springen.

Een kleine 1.000 euro betaalt een Belgisch gezin met een gemiddeld verbruik van 3.500 Kwh voor elektriciteit. Volgens de laatste cijfers ging het in augustus om 1.020 euro. In 2014 bedroeg de factuur nog maar 614 euro. Nog opvallender is de vergelijking met onze buurlanden. Daar steeg de elektriciteitsprijs niet of nauwelijks. In 2014 – bij het aantreden van de regering-Michel – zaten we nog 60 euro onder het gemiddelde van Duitsland, Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië. Maar op dit moment ligt onze factuur een kwart of 245 euro hoger dan in onze buurlanden, rekende de energiespecialist van PVDA Tom De Meester voor. Zijn cijfers komen van de energiewaakhond Creg en ook Test-Aankoop bevestigt ze.

LEES OOK. Problemen groter dan verwacht: “Ook stroomtekort mogelijk in januari en februari”

Vreemd genoeg is de elektriciteitsprijs de voorbije jaren vrij stabiel gebleven. Alleen staat die prijs maar voor een derde van onze totale factuur. Distributietarieven en btw en accijnzen wegen veel zwaarder door. Er was niet alleen de verhoging van het btw-tarief op elektriciteit van 6 naar 21 procent en een stijging van de federale energiebijdrage. De Vlaamse regering schafte ook de gratis stroom af. En de distributietarieven gingen ook flink de hoogte in omdat de kosten voor groene stroom worden doorgerekend, net als de vennootschapsbelasting die (energie)intercommunales sinds kort moeten betalen. Het enige lichtpunt was de afschaffing van de Turteltaks. Anders lag onze factuur nog eens 100 euro hoger.

(Lees verder onder de infografiek.)

BTW verlagen

Dat die factuur zo hoog is, maar we nog altijd niet zeker zijn dat we deze winter het licht gaan kunnen aansteken, stoort Tom De Meester. “Vlamingen betalen zich blauw, maar een betrouwbare bevoorrading krijgen ze daarvoor niet terug. En meer duurzame energie ook al niet.” De Meester verwijst zo ook naar het aandeel in duurzame energie dat behalve in Nederland ook overal hoger ligt.

LEES OOK. We hebben nog steeds niet genoeg stroom. Hoe moet het nu verder? En wie draait er op voor de factuur? (+)

Nu onze factuur zeker nog duurder gaat worden door de stijgende elektriciteitsprijzen – een gevolg van het uitvallen van zes van onze zeven kerncentrales – pleit PVDA ervoor om het btw-tarief weer te verlagen naar 6 procent. Energieminister Marghem liet al weten daar niet tegen te zijn, maar kreeg gisteren al meteen op haar kop van haar coalitiepartners. “Ze zou er beter eerst voor zorgen dat we stroom hebben”, klonk het bij de liberalen. En CD&V-Kamerlid Leen Dierick wil dat de minister eerst werk maakt van de beloofde energienorm, die er moet voor zorgen dat de energieprijzen niet sneller stijgen dan in onze buurlanden. “Dat stond in het energiepact en ik heb er nog altijd niets van gehoord.”