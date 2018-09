Bakkers ruimen “grootste misverstand” uit weg: “Je kan tegenwoordig zelfs tot vijf uur slapen als je wil”

“Een warme bakker moet altijd om middernacht uit zijn bed: vergeet dat cliché.” Een West-Vlaamse bakkersvereniging wil met een campagne jongeren opnieuw in de stiel krijgen door onder meer “het grootste misverstand” uit de weg ruimen: “Dankzij de nieuwste technieken kan een bakker gerust tot drie uur of in het beste geval tot vijf uur slapen.”

In 1994 telde Vlaanderen zo’n 4.000 warme bakkers. Vandaag zijn het er volgens de overkoepelende Vlaamse federatie maar 2.600 meer. “Er is weinig instroom en er is de vrees voor weekendwerk, maar de nachtelijke uren spelen daar zeker ook een rol in”, zegt Hendrik Rommelaere (54), voorzitter van de West-Vlaamse federatie Bakmeesters. “Jongeren denken nog steeds dat ze elke nacht om middernacht uit hun bed moeten. Tien of twintig jaar geleden was dat inderdaad zo. Maar een moderne bakker kan zeker tot drie uur slapen. Zelfs tot vijf uur als die dat wil. Wat vaak langer is dan iemand die de vroege dienst doet in de fabriek, die moet nog met de wagen tot daar. Een bakker kruipt uit zijn bed, stapt naar beneden en kan beginnen.”

Afbakken en afkoelen

De extra uren nachtrust heeft de bakker te danken aan nieuwe technologieën. “Vroeger moest je ’s nachts nog van nul beginnen”, legt Bruno Kuylen, directeur van Bakkers Vlaanderen, uit. “Deeg kneden, laten rijzen, afbakken en dan nog laten afkoelen. Allemaal zeer tijdrovend. Nu kun je daags voordien in de namiddag of vooravond al het brood kneden en het vervolgens in een toestel stoppen dat het rijsproces vertraagt. Het is dus niet dat je minder werkt, je werkt alleen op een ­ander moment. Zo kun je ten laatste om vijf uur opstaan en dan nog om zeven uur vers brood in de winkel liggen hebben. Want je moet het enkel nog afbakken en laten afkoelen.” Wat met de kwaliteit daarvan? “Net zo lekker als op de traditionele manier en in sommige gevallen misschien zelfs beter omdat het rijsproces veel trager gaat.”

Koude bakkers

Volgend jaar voert Bakmeesters campagne door op sociale media bakkers te laten vertellen over hoe de stiel echt in elkaar zit. “Zo kunnen we die onwaarheden uit de wereld helpen”, zegt Rommelaere. “Maar ook tonen waar de warme bakker nog echt voor staat: voor ambacht. Want de dag van vandaag zijn er meer en meer ‘koude bakkers’ die deeg aankopen en dat enkel nog in een oventje achter de winkel schuiven. Het is misschien cru gezegd, maar die bekladden het imago van de ambachtelijke bakker. Door hen denkt de klant dat ­iedereen het zo doet en dat niemand nog zijn ­eigen brood maakt. Terwijl wij net veel werk in ons product steken. Net zoveel zoals vroeger, het enige verschil is dat we nu wat langer kunnen slapen.” Wanneer hij ­opstaat? “Om één uur. En dan werk ik tot halftwee in de namiddag, daarna doe ik een dutje tot vijf en uiteindelijk kruip ik om negen ­uur opnieuw in bed. Maar ik ben al 33 jaar bakker. Na al die jaren gooi je je manier van werken niet meer om. De jeugd kan het wél anders doen.”