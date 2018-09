COLUMN. Vandenbempt: “Analyserend België heeft het gehad met de excuses van Michel Preud’homme”

Het is genoeg geweest. Analyserend België heeft het gehad met de goedkope excuses van Michel Preud’homme voor de bescheiden start van Standard. De nagel zit al diep in de plank wegens het aanhoudende geklop: een grote fysieke achterstand en de aanpassing aan een heel andere manier van voetballen.

Op maandag werd deze uitleg definitief als onzin geklasseerd: Standard was vorig jaar de beste in Play-off 1 en dus fysiek sterk. Bovendien moeten zes weken voorbereiding toch volstaan. Meer dan perceptie is dat niet, maar dat is een moeilijk te kloppen tegenstander.

De cijfers vertellen een ander verhaal. In PO1 legde Standard in acht van de tien matchen minder afstand af dan de tegenstander, maar in sprints boven de 25 km/u in zeven matchen wel meer. Zeven keer hadden de Rouches ook minder balbezit ...