Bisschop: “We sluiten snelwegparkings en willen een hek rond het Maxiliaanpark. Is dat goed beleid?”

Bisschop Luc Van Looy is klaar voor zijn pensioen. Kan hij wat vaker zijn ­accordeon bovenhalen en Daar Bij die Molen spelen. Of iets anders uit de Vlaamsche canon. Hij wordt 77 vandaag. Zijn ontslagbrief is al op de post naar de paus. Maar eerst fileert hij nog het asieldebat, waarin hij de luidste kerkelijke stem is. “Zolang er geen plan van aanpak komt van Europa mét Afrika en het Midden-Oosten, zullen vluchtelingen blijven komen. En we doen die mensen geen plezier met de politieke spelletjes die we hier spelen.”