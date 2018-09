Nieuwe campagne: “Rook niet binnen als de poetsvrouw komt”

“Rook niet binnen als de poetshulp of verzorgende aan het werk is en verlucht vooraf de woning.” Dat vragen de koepels van de dienstenchequebedrijven en de diensten voor gezinszorg, die samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven en Kom Op Tegen Kanker hierover een campagne opzetten.

Dat ze mensen niet kunnen verbieden in hun eigen huis te roken, daar zijn ze zich van bewust. “We willen vooral sensibiliseren”, zegt Silvia Van Cauter van het Vlaams Instituut. “Die privéwoning is ook iemands werkplek.” De campagne komt er nadat verschillende poetshulpen zich bij Kom Op Tegen Kanker bezorgd toonden dat ze moeten werken in een rokerige omgeving.