De Vegetarische Slager uit slagerswedstrijd gezet: “Anders kan een bakker of groenteman ook meedoen”

De Vegetarische Slager, een Nederlandse producent van vleesvervangers, mag niet langer meedingen naar de titel van ‘leukste slagerij 2018’. Het bedrijf kreeg van de organisatie te horen dat het “geen slagerij” is.

Aanvankelijk mocht het Haagse filiaal van de Vegetarische Slager wel meedoen. Meer nog: bij een eerste tussenstand bleek die zaak, De Vleesch Lobby’, met ruime voorsprong koploper in Zuid-Brabant. Maar dat is geen argument, luidt het bij de ­Koninklijke Nederlandse Slagers in het AD. ­“Anders kan een bakker of groenteman ook meedoen.”