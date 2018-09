Zesduizend vrouwen had hij gehad. De laatste werd zijn dood: Italië neemt afscheid van ‘de koning der playboys’

Italië is in rouw. Duitsland een beetje, net als Zweden en Noorwegen. Maurizio Zanfanti (63) is dood. Zanza was zijn bijnaam, afkorting van zanzara , de mug. De koning van de playboys werd hij ook genoemd. “Ik heb meer promotie gemaakt voor de Adriatische kust dan 100 toerismebureaus samen”, schepte hij op. Hij lokte 6.000 toeristes, voornamelijk uit Noord-Europa, in zijn bed. Op zijn drieënzestigste was de verleiding nog niet gedoofd. Hij kreeg een hartaanval in de armen van een Oost-Europees meisje van 23.

“Vanaf toen waren er nog maar drie dingen meer in mijn hoofd”, vertelde Zanfanti over hoe hij zijn “roeping” kreeg. “En dat waren vrouwen, vrouwen en vrouwen.” Twaalf was hij toen hij voor het eerst seks had. Op zijn dertiende ging hij in een bar werken in Rimini, aan de gouden stranden van de Adriatische kust. In de jaren zeventig en tachtig was het een kruising tussen het Ibiza van de jaren negentig en het Lloret del Mar van nu. Een strandstadje vol bars en disco’s. En vrouwen, vrouwen en vrouwen ...