Ook Colruyt levert binnenkort uw boodschappen aan huis (maar alleen in grote steden)

De webwinkel van Colruyt, Collect & Go, zal bestellingen volgend jaar ook aan huis leveren. De supermarktketen gaat zo de rechtstreekse concurrentie aan met Delhaize en Carrefour. Zij het met een verschil: het zal alleen klanten in grote ­steden ­bedienen.

Colruyt zet immers al langer in op duurzaamheid. Daarom wil het bedrijf niet naar de uiterste punten van het land rijden. De testprojecten worden opgestart in Antwerpen, Gent en Brussel. Later volgen misschien ook Namen en Luik, afhankelijk van de interesse.

Colruyt schreef in zijn meest recente jaarverslag al dat het wou experimenteren met thuisleveringen in 2019. De busjes die het bedrijf wil inzetten voor de ­leveringen zullen op zijn minst op cng-gas rijden of hybridebusjes zijn. Later wil het bedrijf volledig elektrische bussen inschakelen.

Wie nu bestelt bij Collect & Go moet de boodschappen nog zelf afhalen, meestal in de winkel zelf. Binnenkort opent de keten ook afhaalpunten in OKay-supermarkten, de buurtwinkels van Colruyt.