CLUBNIEUWS. Alsof het drama nog niet groot genoeg was voor Anderlecht...

Alsof het drama nog niet erg genoeg was voor Anderlecht, moet het mogelijk ook Alexis Saelemaekers enkele matchen missen door een schorsing. De jongeling revancheerde zich in het slot met een onnodig zware tackle op Selemani. Eerder kreeg Charleroi-speler Jérémy Perbet drie weken schorsing voor licht natrappen, de schorsing van Saelemaekers zal wellicht van dezelfde orde zijn.

KV Oostende: Lombaerts maand out met scheurtje

KV Oostende moet twee pionnen voor een langere tijd missen. Logan Ndenbe werd gisteren na wekenlang sukkelen geopereerd aan de knie. Hij is voor langere tijd out. De problemen aan zijn knie dateren al van vorig seizoen. Ook voor Nicolas Lombaerts ziet het er niet goed uit. De verdediger mocht voor het eerst in lange tijd nog eens starten, maar liep in het slot van de match in Hoogstraten een scheurtje op in de hamstrings. Hij is één maand buiten strijd.

KV Kortrijk: Lepoint is wedstrijdfit

Lepoint zit in de selectie voor Eupen. Hij neemt waarschijnlijk zijn positie centraal achterin weer in, waardoor Hines-Ike weer op de rechtsachter zal spelen. Als Lepoint toch niet kan spelen, zal De Boeck opteren voor de defensie van tegen Harelbeke, met Golubovic op de rechtsachter en Hines-Ike centraal. Ivanof is niet fit voor Eupen. Studenten kunnen vanavond gratis de wedstrijd bijwonen. Kortrijk zal ook een gratis vat voorzien om 18 uur.

Zulte Waregem: Essevee organiseert herfst- en kerststage

Zulte Waregem organiseert tijdens de herfstvakantie van 29 tot en 31 oktober voor het eerst een voetbalstage alleen voor meisjes toegankelijk. De kostprijs is honderd euro. De stage vindt plaats in de Essevee Soccer Arena, een indoorhal met kunstgras. Wat later op het jaar is er ook de kerststage. Die wordt georganiseerd van 26 tot en 28 december. Er zijn 48 plaatsen beschikbaar en de kostprijs is 125 euro. Meer info vind je op de website van Zulte Waregem.

Cercle Brugge: Nog geen Cardona in de derby

Er circuleerden de jongste dagen geruchten dat Cardona morgen in de derby al zijn terugkeer zou maken, maar volgens Cercle-trainer Guyot is dat onmogelijk: “We nemen geen risico’s, Cardona keert niet eerder terug dan midden oktober.” Taravel hernam de training en kan morgen spelen. Het lijkt niet onmogelijk dat Appin, die geen onaardige indruk liet in de beker, ook start. Cardona, Nguinda en Alioui blijven out, Omolo deed het wat rustiger aan.

Club Brugge: Foundation loopt mee met Levensloop

Op 6 en 7 oktober loopt de Club Brugge Foundation mee tijdens de derde editie van Levensloop Brugge, een 24-uren-loopmanifestatie die draait rond solidariteit en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. Teams lossen elkaar 24 uur af bij een estafette in Assebroek. Hiervoor laten ze zich sponsoren. Inschrijven om mee te lopen met de Club-delegatie kost tien euro en kan via de site van Levensloop. De opbrengst gaat naar de Stichting tegen Kanker.

AA Gent: Beloften onderuit in Kortrijk

Maandag speelden de beloften bij Kortrijk. Onder het toeziend oog van Vanderhaeghe mochten De Busser, De Smet, Koita, Arroyo en Bahi minuten sprokkelen. Voor de pauze kwam Jong AA Gent op achterstand, maar nog voor het einde van de eerste helft kon Sarda de stand in evenwicht brengen. Na rust kwamen de Buffalo’s op voorsprong via Koita, maar in het laatste kwart bleek de thuisploeg scherper voor doel. Uiteindelijk won Kortrijk zelfs nog met 4-2.

Lokeren: Geen breuk voor Verhulst

Opluchting bij Davino Verhulst. De dertigjarige doelman blesseerde zich woensdagavond in de bekermatch tegen Olympic Charleroi. Even werd er zelfs gevreesd voor een breuk, maar een radiografie bracht enkel een zware kneuzing aan het licht. Zijn situatie wordt dagelijks geëvalueerd.

Geoffrey Mujangi Bia zou woensdag in principe in de basis gestart zijn, maar de 29-jarige flankaanvaller bleef uit voorzorg aan de kant met last aan de kuit.

Waasland-Beveren: Beloften onderuit tegen Standard

De beloften van Waasland-Beveren verloren maandagavond hun thuismatch met het kleinste verschil tegen Standard: 1-2. Volgende week gaan de jonge troepen van Jonas Ivens op bezoek bij AA Gent. Scheidsrechter Bert Put moet zaterdagavond de kelderkraker tussen Moeskroen en Waasland-Beveren in goede banen leiden. Vier supportersclubs leggen dit weekend een bus in: WB United, De Groene, Sportief en De Beverenboys.

Racing Genk: Uronen weer fit, Ingvartsen onzeker

Philippe Clement kan morgen tegen Zulte Waregem weer een beroep doen op de diensten van linksachter Jere Uronen. De Fin was woensdag in de beker onbeschikbaar, nadat hij op Cercle Brugge een trap op de kuit had geïncasseerd. Gisteren pikte Uronen op training echter weer aan bij de groep. Er staat wel een (klein) vraagteken achter de naam van Ingvartsen. De Deense spits kwam tegen Lommel ongelukkig ten val en ondervindt daar nog veel hinder van.

Standard: Blessure Pocognoli valt mee

De blessure van Sébastien Pocognoli valt mee. De 31-jarige linksback moest woensdag de bekermatch tegen Knokke (1-2-verlies) aan zich voorbij laten gaan door problemen aan de dij, maar die blijkt minder erg dan gevreesd. Voor het duel van zondag tegen Oostende is Pocognoli nog onzeker.

Antwerp: Baby heeft last aan de voet

Amara Baby zat woensdag nogal verrassend niet in de kern voor de bekerwedstrijd op KV Mechelen. De speler die eind augustus de overstap maakte van Charleroi, heeft last van een infectie aan de voet en moest aan de kant blijven. Na drie invalbeurten in de competitie was de bekermatch nochtans een ideaal moment om eens aan een match te beginnen. Het is nog afwachten of hij fit geraakt voor de match van komende zondag (20 uur) tegen AA Gent.

STVV: Kiest Brys voor Legear?

STVV kreeg gisteren vrijaf na de bekermatch. Vandaag en morgen wordt de wedstrijd tegen Anderlecht volop voorbereid. Jonathan Legear heeft de groepstraining hervat. Afwachten of Marc Brys hem opneemt in zijn selectie voor zondag.