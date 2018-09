Rapper Boef zet autodief te kijk, maar wil hem niet aangeven bij politie

Boef (25) was al populair bij het jonge publiek, nu valt hij ook in de smaak bij autodieven. De Nederlandse rapper werd de afgelopen drie maanden meermaals het slachtoffer van een inbraak in zijn auto.

Boef meent te weten wie de dader is, want op sociale media deelt hij een foto van zijn – piepjonge – verdachte. “Wie me zijn gegevens kan ­bezorgen, krijgt iets leuks van me”, belooft hij zijn fans. “De dief heeft nog niets waardevols kunnen stelen, maar het is verschrikkelijk irritant om iedere keer een nieuwe ruit te ­laten steken. Ik wil geen aangifte doen bij de politie, want ik kom zelf van ver. Ik weet hoe het is om niets te hebben. Maar ik wil wel langsgaan bij zijn ouders, om met ze te praten.”