Ondertussen in Antwerpen: waar is KP?

Elke dinsdag en vrijdag brengt redacteur Pieter Lesaffer verslag uit over de kiesstrijd in Antwerpen.

“Hoe gaan jullie met CD&V eigenlijk het verschil maken? Ik heb het partijprogramma ge­lezen en het is me nog altijd niet duidelijk waar jullie precies voor staan.” De jongeren van de A1000 nemen geen blad voor de mond. Ze hebben net in groepjes gedebatteerd, en nu leggen ze hun vragen voor aan de Antwerpse kopstukken

De vraag over CD&V had de perfecte voorzet voor Kris Peeters kunnen zijn. Die probeert zich al enkele weken in het midden van de Antwerpse politiek te positioneren, boven het gewoel ...