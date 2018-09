De Wever populairst, maar één Antwerpenaar op vijf wil hem niet terug als burgemeester

Zittend burgemeester Bart De Wever blijft de populairste politicus van Antwerpen. Al willen ook opvallend veel Antwerpenaren hem “zeker niet” terugzien op ’t Schoon Verdiep. Bijna één op de vijf ondervraagden is die mening toegedaan. Dat is bijna evenveel als bij Filip Dewinter (22,9 procent). Het verwijt van de andere partijen dat De Wever als burgemeester te veel polariseert, ligt in het ­verlengde van deze uitslag.

Op een opvallende derde plaats staat SP.A-lijsttrekker ­Jinnih Beels. Opvallend omdat zij de nieuwkomer is onder de lijsttrekkers. Een jaar geleden was zij nog het wit konijn van Samen, het kartel van Groen en SP.A. Na het debacle rond Tom Meeuws werd zij een halfjaar geleden als onafhankelijke kandidaat onverwacht tot lijsttrekker voor SP.A gebombardeerd. Intussen staat ze (zo goed als) ex aequo met oude rot Wouter Van Besien.

Van een Kris Pee­ters-effect is ten slotte nog steeds geen sprake. CD&V blijft als partij hangen op 7 procent, en ook persoonlijk blijft hij (net) onder de 10 procent, dat is evenveel als Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter.