Vier scenario’s, slechts één zekerheid: wordt SP.A plots incontournable in Antwerpen?

Met de uitslag van onze peiling lijkt de meest voor de hand liggende coalitie in Antwerpen na 14 oktober er één tussen de twee grootste partijen: N-VA en Groen. Wouter Van Besien, lijsttrekker voor Groen, heeft echter al meermaals herhaald dat zijn partij zeker niet in een bestuur met N-VA stapt. Doordat alle partijen Vlaams Belang uitsluiten, blijven er in theorie nog maar drie andere mogelijke coalities over. En één partij wordt daarbij verrassend genoeg onmisbaar: SP.A.

Scenario 1: geel-groen

“Wij stappen niet in een bestuur met N-VA.” Dat zegt Groen-kopman Wouter Van Besien in elk debat of interview. “Ik wil duidelijkheid scheppen”, zegt hij in een reactie. “Ofwel kiest de Antwerpenaar voor een voort­zetting van het huidige beleid, ofwel voor een ommekeer. Wie dat laatste wil, kan het best voor Groen kiezen.”

Volgens politicoloog ­Dave Sinardet is na de verkiezingen nog alles mogelijk. “Na 14 oktober komen we in een nieuwe wereld terecht. En als de coalitiegesprekken ...