Onze peiling voorspelt: Antwerpse politiek dreigt in de knoop te geraken

Antwerpen - Bart De Wever blijft met N-VA de grootste partij van Antwerpen, maar zijn droomcoalitie met Open VLD en CD&V zit er na 14 oktober niet meer in. Dat blijkt uit een opiniepeiling in opdracht van deze krant. “Het wordt hoogst onzeker in Antwerpen.”

Een verlies van ruim zeven procent, tot nipt onder de 30 procent. Dat staat N-VA in Antwerpen te wachten volgens een peiling die deze krant liet uitvoeren bij meer dan 1.500 Antwerpenaren. Het is een score die een moeilijke puzzel legt mocht ze over twee weken bij de gemeenteraadsverkiezingen waarheid worden.

N-VA blijft wel de grootste partij, maar tegelijk gaat Groen fors vooruit en houdt SP.A vrij goed stand, ondanks de schandaalsfeer van de voorbije maanden. CD&V en Open VLD blijven op eenzelfde score hangen. Het resultaat is dat de huidige bestuurscoalitie haar meerderheid zou verliezen. Te­gelijk is aan de linker­zijde ook geen logisch alternatief mogelijk.

“Het blijft een peiling, we moeten de resultaten dus met een korreltje zout nemen”, zegt politicoloog Dave Sinardet (VUB). “Maar ze bevestigt wel de voorspelling dat het een aartsmoeilijke coalitievorming dreigt te worden.”

Chaotische toestanden

Die coalitievorming is niet zonder gevolgen voor de rest van het land. Want de coalitie die na 14 oktober in Antwerpen uit de bus komt, heeft een voorspellende waarde voor de vorming van een Vlaamse en federale regering een halfjaar later. Niet ­alleen omdat Antwerpen de grootste stad van Vlaanderen is, maar vooral omdat de na­tionale kopstukken De Wever en Kris Peeters daar aan zet zijn.

Er zit ook tijdsdruk op. Een coalitie­vorming rekken, zoals voor een federale regering gebeurt, is moeilijk op gemeentelijk niveau. Als er begin januari geen nieuw schepencollege is, kan de huidige ploeg wel blijven zitten, maar heeft ze geen meerderheid meer in de gemeenteraad. Vanaf dan kan elk gemeenteraadslid zich individueel kandidaat-schepen stellen en zijn collega’s daarover laten stemmen, wat tot chaotische toestanden kan leiden.

Wie wil nog met wie?

Bart De Wever heeft al aangekondigd dat hij de stad niet in de onbestuurbaarheid wil storten. Hij staat ook open voor alle partijen, behalve PVDA en Vlaams Belang. Die laatste partij staat nochtans te trappelen om met N-VA mee te besturen. Maar De Wever heeft gisteren nog eens herhaald dat dit uitgesloten is. Dat bovendien Groen N-VA uitsluit, en CD&V en Open VLD niet met PVDA willen samenwerken, maakt de puzzel helemaal ingewikkeld.

Eén op de tien weet het nog niet

De cijfers in de grote grafiek zijn gebaseerd op de partijvoorkeur van kiezers die al een keuze hebben gemaakt. De 29,9 procent van N-VA staat dus voor 29,9 procent van de Antwerpenaren die al beslist hebben voor wie ze op 14 oktober stemmen. Met onbesliste kiezers houden deze cijfers geen rekening. Hiernaast staan de uitslagen gespreid over alle ondervraagden, inclusief 12 procent onbeslisten.

De methode

De representatieve peiling werd van 17 tot en met 24 september 2018 online afgenomen door onderzoeksbureau Indiville bij 1.586 stemgerechtigde inwoners van Antwerpen. De steekproef werd gewogen naar stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, geslacht en leeftijd. De maximale foutenmarge, voor een percentage van 50% en een vertrouwensgraad van 95%, is ca. 2,6 punten.

Politicoloog Dave Sinardet (VUB) heeft deze peilingresultaten herberekend naar het aantal zetels in de Antwerpse gemeenteraad.