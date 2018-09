Trump bevestigt steun voor van aanranding beschuldigde rechter Kavanaugh

De Amerikaanse president Donald Trump blijft achter kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof Brett Kavanaugh staan. Dat zegt hij op Twitter, nadat de 53-jarige Kavanaugh zich in de Senaat had verdedigd tegen beschuldigingen van seksueel misbruik. Woensdag had het Amerikaanse staatshoofd nog gezegd dat hij zijn steun mogelijk zou intrekken na de hoorzitting.

Judge Kavanaugh showed America exactly why I nominated him. His testimony was powerful, honest, and riveting. Democrats’ search and destroy strategy is disgraceful and this process has been a total sham and effort to delay, obstruct, and resist. The Senate must vote! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 september 2018

“Rechter Kavanaugh heeft Amerika precies getoond waarom ik hem voorgedragen heb. Zijn getuigenis was krachtig, eerlijk en meeslepend”, aldus Trump. “De destructieve strategie van de Democraten is schandalig en dit proces was een en al veinzerij en een poging om te vertragen, te verhinderen en tegenstand te bieden. De Senaat moet stemmen!”

Christine Blasey Ford. Foto: REUTERS

Kavanaugh hield donderdag tijdens zijn getuigenis zijn onschuld staande en verklaarde dat hij zijn kandidatuur niet zou intrekken. Eerder op de dag had professor psychologie Christine Blasey Ford voor de Senaat getuigd over hoe ze in 1982 door Kavanaugh zou zijn aangerand.

Trump benoemde Kavanaugh in juli voor de vacature van rechter aan het Hooggerechtshof. De aanstelling moet worden goedgekeurd door de Senaat, waar de Republikeinen de kleinst mogelijke meerderheid hebben.

Brett Kavanaugh. Foto: AFP

De Democraten hebben grote bedenkingen bij de oerconservatieve rechter en zien bij de tussentijdse verkiezingen op 6 november een kans om de meerderheid in de Senaat terug te winnen. Mogelijk zullen ze de benoeming zeker tot dan willen uitstellen.

De Republikeinse senatoren maakten in hun vragen aan Ford en Kavanaugh tijdens de hoorzitting duidelijk dat zij de rechter blijven steunen. Voormalig presidentskandidaat Ted Cruz sprak van een van de meest beschamende passages in de geschiedenis van de Senaat, Lindsey Graham noemde de beschuldigingen onethisch bedrog, en de algemene teneur onder de Republikeinen was dat dit alles een samenzwering door de Democraten en tegenstanders van Trump was.

