Vanaf april 2019 vingerafdrukken op identiteitskaart, ondanks zorgen om privacy

Ondanks kritiek van de Privacycommissie zet de federale regering door met de plannen om vingerafdrukken toe te voegen aan de elektronische identiteitskaart. In april 2019 wordt de maatregel van kracht.

Het voorstel om vingerafdrukken op de chip van de ID-kaart te zetten, kwam er na de aanslagen in Parijs in november 2015 en Brussel in maart 2016, toen bleek dat verschillende terroristen dankzij identiteitsfraude vrij konden rondreizen. In het voorjaar gaf de Privacycommissie echter een negatief advies omdat de maatregel volgens haar “overmatig” en “niet conform de privacywet” is.

Toch drukt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de maatregel door. Hij heeft nu een wetsontwerp klaar waardoor in de lente van volgend jaar de eerste identiteitskaarten met vingerafdrukken in omloop zouden komen. “Wie vanaf april 2019 een nieuwe identiteitskaart krijgt, zal zijn vingerafdrukken moeten achterlaten”, zegt Jambon. “De uitrol zal in golven gebeuren, tot iedereen gepasseerd is. Mensen zullen niet speciaal voor de afgifte van vingerafdrukken naar het gemeentehuis moeten.”

Een algemene databank met de vingerafdrukken komt er niet. De gegevens mogen maximaal drie maanden worden bijgehouden en moeten daarna worden vernietigd.