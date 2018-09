Hevige ontploffing tijdens blussen van brandende mobilhome: “Brokstukken tientallen meters weggeslingerd”

Willebroek - In de Vinkstraat in Willebroek is afgelopen nacht een mobilhome compleet uitgebrand. Toen de brand werd opgemerkt, stond het voertuig al compleet in lichterlaaie. De brandweer kon vermijden dat een aanpalende garage en tuinhuis mee in vlammen opging. Beide gebouwen hebben wel wat schade door de hitte opgelopen.

Tijdens de bluswerken deed zich een hevige ontploffing voor. Die was in een groot deel van Willebroek hoorbaar. “Het ging om een gasfles die explodeerde”, zeggen Patrick Hauchecorne en Jan Anné van hulpverleningszone Rivierenland. “Door de kracht van de ontploffing werden brokstukken van de mobilhome tientallen meters weggeslingerd. Niemand is bij de explosie gewond geraakt.”

In een dakgoot in de buurt kwamen smeulende resten terecht. Dat brandje kon snel worden gedoofd.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het labo van de federale politie zal het uitgebrande wrak in de loop van de dag onderzoeken.

Foto: BFM