Spelers Union Sint-Gillis schrijven geschiedenis tegen de grote buur: “Dit overstijgt onze stoutste dromen”

Ze zullen zichzelf deze ochtend nog eens in de eigen arm hebben geknepen om zeker te zijn dat het geen droom was. Niet dus: 0-3. Union Sint-Gillis trakteerde de grote buur uit Anderlecht gisteren op misschien wel de pijnlijkste nederlaag uit de recente clubgeschiedenis. In de kleedkamer van Union kon de pret niet op. “Deze avond zal Union niet snel vergeten”, vertelde coach Luka Elsner.

Veertig lange jaren moest Union wachten om zich nog eens in een officiële wedstrijd te meten met de grootste club van Brussel. Engelengeduld dat gisteren ruimschoots werd beloond. ‘ Ici, ici, c’est Saint-Gilles’ galmde door het Constant Vanden Stock Stadion. Het Astridpark werd omgetoverd tot het Dudenpark. “Een avond om van te dromen. Straffer zelfs. De score overstijgt zelfs onze stoutste dromen”, sprak invaller Thibaut Peyre na de match. “We hebben er dan ook een groot feest van gemaakt in de kleedkamer. Dit is een avond om nooit meer te vergeten. Het enige probleem is dat we er niet echt lang van kunnen genieten. Zondag wacht er ons een levensbelangrijke match in de competitie tegen OH Leuven. Maar deze overwinning pakken ze ons niet meer af. We wisten dat er heel wat geschiedenis aan deze Brusselse derby verbonden was. Het voelt geweldig om het embleem van de club zoveel glans te geven. Wij spelers zijn enorm gelukkig maar onze supporters zijn helemaal in de zevende hemel.”

Youssouf Niakaté maakte zich met zijn hattrick onsterfelijk in Sint-Gilis. De topschutter van de Proximus League blijft maar scoren. De Franse spits zit nu al aan elf goals in acht matchen bij Union. “Het voelt fantastisch om hier drie keer te kunnen scoren. Doelpunten maken is op zich niet zo moeilijk. Niet stilvallen en blijven scoren is veel moeilijker”. Iets waar Niakaté voorlopig goed in slaagt. “Wij stonden goed te verdedigen en Niakaté deed de rest”, vatte kapitein Charles Morren het goed samen. Ook voor de Sloveense trainer Luka Elsner werd het een glorieuze avond. “We hadden een plan en dat plan hebben mijn spelers vandaag tot in de puntjes uitgevoerd. Deze avond gaan ze bij Union niet snel meer vergeten. Een fantastische ervaring voor onze supporters.”