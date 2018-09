Hein Vanhaezebrouck niet in zijn gewone doen na blamage van Anderlecht: “Het is allemaal mijn fout”

Trainer Hein Vanhaezebrouck nam alle schuld op zich voor de afgang in de beker tegen de buren van Union, maar tegelijkertijd laat hij uitschijnen dat RSCA kwaliteit mist. “Het is allemaal mijn fout. Ik maakte de foute keuzes. Als de jongens niet doen wat ik vraag, dan draag ik daarvoor de verantwoordelijkheid.”

“Dit is nog erger dan Trnava”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “In de Europa League hebben we nog vijf wedstrijden om het goed te maken. Hier in de beker is het gedaan. En het is niet dat we met penalty’s verloren, hé. Deze 0-3 zijn enorme cijfers.”

Vanhaezebrouck was niet in zijn gewone doen. Hij las zijn spelers niet de levieten of schoot niet op alles wat bewoog. “Het is allemaal mijn fout. Ik maakte de foute keuzes. We krijgen net als vorig seizoen tegen Standard twee doelpunten tegen na een corner van ons. Als dat opnieuw gebeurt, zal ik daar niet genoeg op gehamerd hebben. We vonden de vrije man niet, we creëerden te weinig kansen. Dat neem ik op mij. Ik ben normaal een trainer die zoiets kan oplossen, maar nu dus niet. Als de jongens niet doen wat ik vraag, dan draag ik daarvoor de verantwoordelijkheid.”

Boodschap aan Coucke?

Al leek Vanhaezebrouck met zijn betoog ook te willen aangeven – aan Coucke? – dat dit Anderlecht kwaliteit mist. Dat hij alles al probeerde en dat het niet werkt. “Van mijn drie aanvallers tegen Standard liet ik er twee staan. Ik wilde geen hele ploeg vol jonkies en wilde ook creativiteit behouden. We hadden iedereen voorbereid: analyses, gesprekken, de kwaliteit van Union… Maar wat baat dat als ze op het veld niet doen wat ik vraag. Dan zal ik de verkeerde keuzes gemaakt hebben. Kums is nochtans ervaren, Dimata speelde al vijf matchen, Vranjes ook. Maar ja, die keuzes zijn mijn verantwoordelijkheid. Te weinig grinta en een gebrek aan mentaliteit? Het is een mix van alles.”

“Zondag volgt STVV”, wist Hein nog. “Weer een zware dobber, want dat is Union in het kwadraat. Goed in de organisatie en nog meer kwaliteit. Het ergste zou zijn als we uit deze nederlaag geen lessen trekken. Als dit tot niets leidt. Over de spelers individueel spreek ik niet. Dat heeft nu geen zin.”

Excuses van Coucke

Als het een gebrek aan kwaliteit is, ligt het natuurlijk niet echt aan de trainer. Eerder aan het bestuur. Op den duur gaat iedereen naar elkaar kijken. Marc Coucke tweette na de match. “Sorry supporters. Dit verdienen jullie niet. We doen er alles aan om het tij te keren. Nu is het belangrijk – hoe moeilijk ook – om achter onze ploeg, staf en club te blijven staan.”

Daar sprak hij dus steun uit aan de coach. Al zal de vraag ook bij hem wel eens rijzen of een andere trainer beter zou doen? Vanhaezebrouck klonk ontmoedigd. “Ik ben niet ontmoedigd. Ik ben kalm, maar ontgoocheld. We moeten winnen tegen STVV om in de race te blijven in de competitie.”

