Antwerps parket: “Flamingo Bar van Tanja Dexters kreeg drie waarschuwingen voor die verzegeld werd”

Antwerpen - De Flamingo Bar van Tanja Dexters had al drie waarschuwingen gekregen, voordat ze verzegeld werd. Dat meldt het parket van Antwerpen in een reactie op de uitlatingen van Dexters woensdagavond in de talkshow ‘Gert Late Night’ op tv-zender VIER. Ze zei daar dat ze alle regels gevolgd had en dat ze zich ‘geboycot’ voelde door de politie.

De Flamingo Bar op de Groenplaats in Antwerpen werd op 12 september een eerste maal gecontroleerd. Toen bleek er nog geen drank- of terrasvergunning te zijn aangevraagd. Die aanvraag gebeurde op 15 september, maar op 21 september, de dag van de opening, was de drankvergunning nog niet afgeleverd.

LEES OOK. Tanja Dexters boos in Gert Late Night: “De politie heeft mij uitgedaagd, ik voel me geboycot”

De zaakvoerders werden verwittigd dat er geen sterke dranken verkocht mochten worden en dat er enkel bier en wijn bij een maaltijd geserveerd mocht worden. Daarop werd beslist het openingsfeest niet te laten doorgaan. Een dag later, op 22 september, werden op sociale media foto’s en posts gedeeld, waaruit bleek dat er inbreuken gepleegd werden.

Op 23 september werden opnieuw inbreuken vastgesteld. Klanten dronken bier, zonder maaltijd, twee andere klanten dronken een mojito, zonder maaltijd. Een test bevestigde dat het geen alcoholvrije mojito was. Na de derde waarschuwing werd de zaak verzegeld in afwachting van een drankvergunning.