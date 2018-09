Canadees parlement trekt ereburgerschap Aung San Suu Kyi in door “genocide op Rohingya”

Het Canadese parlement heeft unaniem gestemd voor de intrekking van het ereburgerschap van Aung San Suu Kyi, de Myanmarese de facto regeringsleider. Het parlement drukte ook opnieuw de steun uit voor een motie die vorige week is aangenomen, en die het geweld tegen de Rohingya-minderheid in Myanmar als “een daad van genocide” erkent.

Suu Kyi, laureaat van de Nobelprijs voor de Vrede, kreeg in 2007 het Canadese ereburgerschap voor haar rol in de democratische verandering in Myanmar. Dat ze de gewelddadige onderdrukking van de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar door de veiligheidsdiensten niet veroordeelt, kwam haar op wereldwijde kritiek te staan.

In Canada riepen steeds meer stemmen de regering van premier Justin Trudeau op om haar de eretitel opnieuw af te pakken, een titel die ook aan persoonlijkheden zoals Nelson Mandela, de Dalai Lama en Malala Yousafzai was uitgereikt.

“Onze regering steunde deze motie als reactie op haar blijvend verzuim om zich uit te spreken tegen de genocide van de Rohingya, een misdaad die gepleegd wordt door het leger waarmee ze de macht deelt”, aldus woordvoerder Adam Austen van de minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland.