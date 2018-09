Defensie spant proces aan tegen Google door afbeeldingen op Google Maps

De luchtmachtbasis Kleine Brogel is één van de plaatsen die nog steeds op Google Maps te vinden is, ondanks protest van Defensie. Foto: Dick Demey

Op de online kaart Google Maps zijn nog steeds afbeeldingen te vinden van een aantal locaties van Defensie. Omdat de internetgigant weigert de plaatsen wazig te maken, zal Defensie een klacht indienen.

Dat staat vrijdag in de kranten van Sudpresse. Op Google Maps zijn satellietbeelden van sites als de luchtmachtbasis Kleine Brogel, het NAVO-hoofdkwartier in Evere, de kerncentrales in Doel en Tihange, het crisiscentrum en de olieinstallaties in de haven van Antwerpen duidelijk te bekijken.

Wat militaire installaties betreft, eiste België twee jaar geleden al dat Google die onherkenbaar zou maken. “Aangezien dat dat nog niet gebeurd is, gaan we een klacht indienen tegen Google”, reageert de woordvoerster van Defensie nu.

In meerdere andere landen, waaronder Frankrijk en Nederland, zijn gevoelige legerinstallaties en belangrijke overheidsgebouwen wel al onherkenbaar gemaakt.