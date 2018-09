Vrouwelijke kannibaal verplichtte man om rivale te vermoorden en bewaart resten in haar koelkast

Speurders hebben een vrouwelijke kannibaal kunnen arresteren, die naar volgens gerechtsdocumenten maar liefst 30 mensen zou hebben opgegeten. De Russische Natalia Baksheev liep tegen de lamp, nadat ze haar echtgenoot uit jaloezie zou gedwongen hebben om een bevriende serveerster te vermoorden. Dat schrijven verschillende Russische media.

De Russische agenten wisten niet wat ze zagen, toen ze bij Baksheev in Krasnodar (in het zuiden van het Europese gedeelte van Rusland) binnenvielen. In de koelkast en diepvriezer van de 43-jarige vrouw vonden ze talloze potten, allemaal gevuld met een wansmakelijke inhoud. Al snel werd het duidelijk: de speurders waren gestoten op een “collectie” van menselijke ledematen. Eén pot bevatte gepekelde resten, in een andere opbergdoos zaten negentien sneetjes huid. Gestoomd, zo zou achteraf blijken. Dat schrijft Crime Russia.

Uit jaloezie

Alle menselijke resten waren afkomstig van één vrouw: de 35-jarige bevriende serveerster Elena Vashrusheva. Ze was recent goed bevriend geraakt met Baksheev (43) en ook met diens echtgenoot Dmitry Baksheev (35). Maar tussen die de man en de nieuwe kennis waren net wat te veel vonken te zien volgens de jaloerse vrouw. Woedend eiste Natalia Baksheev dan ook dat haar echtgenoot de vrouw van kant moest maken, zo zegt de Russische Onderzoekseenheid (de IC) van de politie volgens.

“Door zijn kwetsbare psychologische toestand en zijn slechte gezondheid leefde Dmitry Baksheev onder zware druk van zijn vrouw. Daardoor heeft hij uiteindelijk toch de gruwelijke daad gepleegd op 8 september 2017”, vertelt Anton Lopatin van de Russische Onderzoekseenheid aan de krant Vedomosti. De man leidt aan tuberculose en zou volledig afhankelijk geweest zijn van zijn vrouw, zo staat er in de gerechtsdocumenten geschreven. “Op vraag van zijn vrouw nam hij een mes dat hij altijd bij zich droeg en stak hij de vrouw tweemaal in de borst. Het slachtoffer stierf ter plekke.”

Het lichaam van Vashrusheva wou Natalia wel houden. Enkele ledematen namen ze mee naar huis om ze daar te koken en op te bergen. Andere delen waren opgegeten, nog andere werden achtergelaten. Dat schrijft nieuwssite HTB Ru.

Selfies en foto’s

Maar haastig om hun misdaad te verdoezelen, was het koppel niet. Volgens de speurders zou het koppel talloze selfies hebben gemaakt van de overleden vrouw, ook toen zij al in stukken was gehakt. Het was de telefoon met die beelden, die uiteindelijk de bal aan het rollen zou brengen. Het apparaat was immers kapot en de reparateur vond de beelden bij het herstellen van het toestel. Hij contacteerde meteen de politie, zo schrijft Delovaya Gazetta.

Dat waren overigens niet de enige beelden, die het koppel had van hun kannibalisme. De speurders vonden in hun huis immers ook een foto van een afgehakt hoofd tussen mandarijnen met als opschrift “1999”. Die zaak onderzoeken ze nog, want dat zou betekenen dat Dmitry zijn vrouw oorspronkelijk in het kannibalisme heeft geïntroduceerd, nog voor hun ontmoeting in 2012.

Bovendien is er ook een duidelijke link tussen het koppel en een vermissing uit 2012. De politie vermoedt dat het koppel vrouwen lokte via datingsites om hen nadien uit de weg te ruimen, in stukken te snijden, deels op te eten, deels achter te laten en deels in te vriezen. Dat meldt het lokale Krasnodar Blad.

Geringe straf

Natalia Baksheev heeft gedurende het onderzoek bekend dat ze 30 vrouwelijke slachtoffers zou hebben gemaakt in 18 jaar tijd, maar die verklaring heeft ze ondertussen ingetrokken. Ze staat nu terecht voor aanzetten tot moord. Daarvoor kan ze 15 jaar cel krijgen. Voor “kannibalisme” is er geen specifieke straf voorzien in de Russische wet, aldus Crime Russia.

Omdat Dmitry Baksheev lijdt aan tuberculose wil de Russische overheid hem nog niet voorleiden. “Deze ziekte kan andere mensen besmetten, wat ons onderzoek lam legt. Het is tot op heden onmogelijk om standaard psychiatrische testen uit te voeren om zijn toerekeningsvatbaarheid in te schatten”, zegt een bron vanuit het Russiche openbaar ministerie aan HTB Ru.