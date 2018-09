Carrière maken als apotheker

Kan je carrière maken in een labo of onderzoekomgeving? Kim Serdons is daar alvast een voorbeeld van. Zij staat als dertiger aan het hoofd van de afdeling radiofarmacie in UZ Leuven en leidt daar een team van vijftien mensen.

“Ik ben van opleiding apotheker. Na mijn doctoraat ben ik bij UZ Leuven aan de slag gegaan in de afdeling radiofarmacie, onderdeel van onze ziekenhuisapotheek”, vertelt Kim Serdons. Het is een eerder specifieke omgeving, die werkt met radioactieve producten. “Wij doen de kwaliteitscontrole en geven de producten vrij.” Kim leidt het team, maar voert tegelijk haar werk nog uit als radio-apotheker. De voorbije jaren werden de hele labo-omgeving en het hele centrum ook om- en uitgebouwd.

Tien technologen, één chemicus

Kim groeide langzaam door tot manager. “Ik ben hier in 2010 begonnen, twee jaar later werd ik coördinator, om in 2015 officieel als leidinggevende te worden aangesteld”, vertelt ze. “In mijn team werken nu vijftien mensen, onder wie tien technologen, drie apothekers, één ingenieur en één chemicus.” Dat team is de voorbije jaren overigens uitgebreid. Managementervaring had ze niet echt, ook niet vanuit haar basisopleiding. Al kreeg ze bij UZ Leuven wel de mogelijkheid om diverse interne cursussen te volgen rond leidinggeven en leiderschap.

“Het is een traject waarbij je ook met andere startende leidinggevenden in contact komt”, stelt ze. Eigenlijk noemt ze zich nog altijd eerder wetenschapper dan manager. “Ik vind mezelf geen typische manager, omdat ik als apotheker vooral inhoudelijk bezig ben. Ik wil toch ook vooral apotheker blijven”, vertelt Kim.

“Toch is leidinggeven belangrijk. We zaten door de uitbouw van ons centrum met onze dienst in een periode van verandering. En dan merk je dat mensen nood hebben aan sturing, afspraken en feedback.”

