Nederlandse politie geeft beelden vrij van grootschalige arrestatie terreurverdachten: “Alles uit de kast getrokken”

De Nederlandse politie heeft beelden vrijgegeven van de operatie waarbij donderdag zeven personen werden opgepakt. De arrestanten zouden een grote terroristische aanslag met bommen en vuurwapens hebben willen plegen. Ondertussen wordt steeds meer duidelijk wat de verdachten op hun kerfstok hebben.

De politie arresteerde donderdag de zeven verdachten in Arnhem en Weert. Het gaat om drie Arnhemmers, twee Rotterdammers, een man uit Huissen en een verdachte uit Vlaardingen in de leeftijd van 21 tot 34 jaar. De groep zou van plan geweest zijn om “met bomvesten en Kalasjnikov AK47’s een aanslag te plegen op een evenement en op een andere plaats een autobom tot ontploffing te brengen”, meldde de politie eerder.

De verdachten was bezig met het verkrijgen van onderdelen voor explosieven. Volgens De Telegraaf zou er onder meer een partij kunstmest zijn onderschept.

“Alles uit de kast getrokken”

De Landelijke Eenheid van de politie heeft vrijdag beelden vrijgegeven van de arrestaties. Bij de grootschalige operatie zouden maar liefst 400 politiemensen betrokken zijn. “Alles dat opsporings-Nederland ter beschikking heeft, is uit de kast getrokken”, stelt landelijke recherchechef Wilbert Paulissen tegen Nu.nl. Aan de arrestaties ging een intensieve voorbereiding vooraf. Zo werden er observatieteams ingezet om de verdachten in de gaten te houden en werden hun communicatiemiddelen afgetapt.

De huiszoekingen bij de zeven verdachten zijn in de nacht van donderdag op vrijdag afgerond. “Mededelingen hierover kunnen op dit moment nog niet worden gedaan”, laat de politie weten.

(Lees verder onder de video)

Video: Politie Nederland

Foto’s op militaire basis

Ondertussen wordt steeds meer bekend over de verdachten. De spil in het web zou de 34-jarige Hardi N. zijn. Deze Irakees uit Arnhem werd vorig jaar oktober in beroep veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden (waarvan 21 voorwaardelijk) voor het proberen af te reizen naar Syrië.

Ook de jongste van het stel, de 21-jarige Waïl el-A., is een ISIS-sympathisant die al werd veroordeeld voor een mislukte poging om in Syrië de wapens op te pakken. Daarnaast werd el-A. in mei 2017 opgepakt op de vliegbasis Volkel, meldt De Telegraaf. Hij was op het laatste moment ingevallen voor een zieke collega en wist langs de beveiliging te glippen. Beveiliging van de Luchtmachtbasis rook aanraad toen ze de jongeman foto’s zagen nemen van F-16’s. Ze trokken zijn naam na en ontdekten dat el-A. veroordeeld was tot twee jaar cel voor de poging om naar Syrië af te reizen.

Een derde verdachte is eveneens al langer bekend bij justitie en de Nederlandse veiligheidsdiensten.