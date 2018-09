Auto belandt in Albertkanaal na verkeersongeval: inzittende vrouw vermist, bestuurder kan zich bevrijden

Hasselt - De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) en de brandweer van de zone Zuid-West Limburg zijn sinds vrijdagochtend 01.30 uur op zoek naar een vrouwelijke inzittende van een personenwagen, die na een verkeersongeval in het Albertkanaal vermist geraakte. Een man, die achter het stuur zat, kon wel op het droge geraken en bij een huis in de buurt aanbellen voor hulp.

Het verkeersongeval gebeurde ter hoogte van de Turfstekersstraat in Hasselt. De man is een geoefend duiker en kon op eigen krachten uit het kanaal geraken. Toen hij bij een huis in de buurt aanbelde, vertelde hij dat zijn vrouw nog vermist was. Intussen is het voertuig wel al teruggevonden, maar van de vrouw ontbreekt voorlopig nog elk spoor. De gespecialiseerde diensten, zoals de cel vermiste personen van de federale politie, zullen vrijdag verder een zoekactie ondernemen.